Protestan líderes vecinales contra Plan de Desarrollo Urbano de Naucalpan

NAUCALPAN.- Más de 25 líderes vecinales de colonias populares y residenciales de Naucalpan protestaron afuera del palacio municipal, para exigir a la alcaldesa Patricia Durán Reveles y a los integrantes del Cabildo que se amplíe el periodo de la consulta ciudadana del Plan de Desarrollo Municipal o, en su caso, que se dé marcha atrás a este proyecto que, consideraron, no vela por los intereses de quienes habitan en las partes altas de esta demarcación.

Los manifestantes, quienes son presidentes de la Consejos de Participación Ciudadana (Copacis) o delegados de colonias como Benito Juárez, Buenavista, Echegaray, El Molinito, Independencia, La Cañada, La Mancha I, II y III, Lomas del Cadete, Lomas de la Cañada, Miguel Hidalgo, Unidad Habitacional Petroquímica, Plan de Ayala y Vicente Guerrero, entre otras, señalaron que estas colonias no fueron tomadas en cuenta para la consulta que este lunes termina, pues aseguraron que no hubo la difusión necesaria por parte del gobierno municipal y ésta se realizó en medio de una contingencia sanitaria que inhibió la participación ciudadana.

"Éste no es un movimiento político, sino social, porque lo que pedimos es que no se autorice el Plan de Desarrollo Urbano, pues las zonas populares no hemos sido consultadas. Se habla de un nuevo Naucalpan, pero ni siquiera se le ha dado atención a nuestras colonias y carecemos de servicios, por eso queremos que no pase porque la zona popular ya no aguanta más", aseveró Virginia Bustos, presidenta del Copaci de Lomas de Cadete.

PREOCUPAN AGUA Y VIALIDADES A VECINOS

Aunque aseguraron que no han podido consultar el Plan de Desarrollo Urbano a detalle, los líderes vecinales explicaron que existe preocupación en las comunidades, debido a que el proyecto que se sometió a consulta, contempla el crecimiento de una nueva zona residencial en el corredor Chamapa, pero no se establece cómo se atenderá la problemática del agua, toda vez que esta localidad ya presenta un déficit del recurso.

"Queremos que nos digan qué va a pasar con el tema del agua en nuestras comunidades, porque nosotros antes teníamos agua todos los días y solo se permitió la construcción de Bosque Real y ahora recibimos el agua unos días y por tandeo. Si dicen que va a permitir Naucalpan nuevos desarrollos, que nos digan antes qué van a hacer para garantizarnos el agua en las zonas populares", comentó la líder vecinal.

Por su parte, la delegada de La Cañada, Mónica Hernández, apuntó que otra problemática será la saturación de las vialidades, las cuales ya se encuentran colapsadas por el número de habitantes que las ocupan y cuestionó los cambios de uso de suelo que proyecta el plan municipal, ante la falta de socialización con los vecinos de estas comunidades a las que no se les avisó que se estaba llevando la consulta ciudadana.

"A los Consejos (de Participación Ciudadana) ni delegados nos avisaron del plan, tal parece que nos quieren dividir; es ilógico que, por un lado, usen una avioneta para estarnos repitiendo que nos quedemos en casa y, por otro lado, quieran que salgamos a opinar, ¿por qué no usaron esa misma avioneta para convocarnos a participar?", reclamaron los vecinos.

NO CONTEMPLA AL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE

Por su parte, el gerente operativo de la Comisión de Cuenca Presa Madín, Eduardo Espinosa Medel, advirtió que el Plan de Desarrollo Urbano de Naucalpan no contempló los temas del agua y del medio ambiente, a pesar de que este municipio enfrenta un déficit relevante del recurso hídrico.

"El Plan de Desarrollo no considera el efecto en la sobreexpotación de acuíferos como consecuencia de la reducción de zonas de recarga y presión de fuentes externas, pues, actualmente, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México ya tiene un déficit importante de agua y este plan va a generar más presiones y por lo tanto mayor déficit, ya que no existe volumen disponible para otorgar concesiones o asignaciones en el acuífero Zona Metropolitana de la Ciudad de México, clave 0901", detalló.

El académico resaltó que los proyectos del plan no cuentan con una Manifestación de Impacto Ambiental y un plan de ordenamiento ecológico y planeación bioregional, por lo que consideró que este documento debe rehacerse con esa perspectiva o, de lo contrario, se generaría una grave afectación en ambos temas, en detrimento de la población.





(Sharira Abundez)