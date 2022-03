Protestan en Toluca docentes de UAEMex; no se respeta contrato colectivo, acusan

Mientras se llevaba a cabo el primer informe de actividades del rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Barrera Díaz, académicos de la institución auriverde se manifestaron en Toluca, Estado de México, para denunciar que no se ha respetado su contrato colectivo, por lo que no cuentan con plazas de tiempo completo en los campus que están en el Valle de México, además de que su aguinaldo del año pasado no fue entregado en su totalidad.

Los profesores también recriminaron que, pese a que la ley federal lo permite, la Rectoría de la UAEMex no les ha reconocido su nuevo sindicato, el Sindicato Independiente del Personal Académico de la Autónoma Mexiquense (SIPAUAEMEX), por lo que un aproximado de 50 agremiados marcharon del Monumento al Maestro hacia el Edificio Central de Rectoría.

Los manifestantes sostuvieron que es necesario exigir transparencia financiera, democracia y reconocimiento para poder respaldar sus derechos laborales.

"Nosotros obtuvimos el registro oficial por parte de la Secretaría del Trabajo federal. Ya tenemos nuestra toma de nota, todo lo que la ley nos pide con esta nueva reforma para poder registrar a nuestro sindicato y lo único que estamos pidiendo es que se nos den los derechos que nos corresponden por ley, el rector no puede estar encima de la Ley Federal del Trabajo", declaró José Antonio Cuevas, secretario General del sindicato independiente.

Sostuvo que son más de 90 cláusulas de su contrato colectivo las que no se están respetando por parte de la Rectoría auriverde, entre las que destacan que se les otorguen licencias sindicales, prestaciones económicas, plazas de tiempo completo, entre otras.

"Hasta ahorita somos más de 300 personas, empezamos el sindicato con 30; sólo vinieron los delegados de cada espacio universitario de Amecameca, Texcoco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ecatepec. Los espacios de aquel lado (Valle de México y zona oriente) están totalmente abandonados".

Los integrantes de este nuevo sindicato buscan una reunión con el rector Carlos Barrera Díaz para que se les reconozca, por lo que amagaron con que, de no obtener una respuesta satisfactoria en próximos días, volverán a marchar por las calles de la capital mexiquense, donde se concentran las oficinas de la administración de la UAEMex, o bien, hacer un plantón afuera del Edificio Central de Rectoría.

Finalmente, exigieron que les informen sobre el estado de la deuda de la casa de estudios al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), pues las cuotas se siguen reteniendo y les parecen "indignantes".

RECTOR BRINDA SU PRIMER INFORME

En el patio del Cincuentenario, al interior de Rectoría, Carlos Barrera Díaz, aseguró que se trabaja bajo un esquema de una disciplina financiera para privilegiar las necesidades de la comunidad universitaria y así poder dar resultados en materia de transparencia y correcta aplicación del presupuesto.

Aseguró que la deuda al ISSEMyM se redujo un 55.3% en los últimos meses.

Mientras, destacó la colaboración interinstitucional con todos los niveles de gobierno para el fortalecimiento de la educación media superior y superior, lo que permitió una cifra récord en la matrícula con más de 90 mil estudiantes.

"La UAEMex sigue siendo referente de excelencia y calidad educativa, plural, en el que seis de cada 10 estudiantes son mujeres, uno de cada 10 pertenecen a una comunidad originaria o presenta alguna discapacidad, y seis de cada 10 reciben estímulos para continuar con sus estudios".

El rector de la UAEMex refirió que a través de la aplicación de recursos propios de índole federal y estatal, se otorgaron 52 mil 450 becas, lo que representa el incremento programado de 5% establecido en el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2021-2025.

Previo al desarrollo del informe, el rector, el gobernador y el subsecretario de Educación Superior federal inauguraron -en la Galería Universitaria Fernando Cano- la exposición que lleva por título Pasiones por México, del reconocido artista César Menchaca, la cual está compuesta por esculturas monumentales intervenidas por artesanos Wixárikas mediante el uso de chaquiras de cristal.