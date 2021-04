Proponen protocolo virtual para campañas en Edomex, ¿se cumple?

TOLUCA.-Para estos 34 días de campañas electorales, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y autoridades de salud, desarrollaron un protocolo para evitar un posible rebrote de la pandemia del nuevo coronavirus, en el que se destaca la recomendación de que los candidatos y candidatas a ser diputados o presidentes municipales, hagan sus actos proselitista a través de sus plataformas o redes sociales.

En el documento el Consejo General del IEEM señala además que si los eventos políticos son públicos, éstos deberán efectuarse en espacios abiertos y el uso de cubrebocas es obligatorio y opcional el uso de careta.

Los filtros sanitarios también deben existir en cada uno de los eventos y quienes los organicen tienen que repartir gel antibacterial entre los asistentes a quienes se les debe tomar la temperatura que no debe ser mayor a los 37.5 grados centígrados.

Juan Rodolfo Sánchez Gómez, busca reelección en Toluca

El protocolo de las autoridades electorales contempla también que las personas guarden su sana distancia, la cual debe ser de 1.5 metros entre asistente y asistente y se debe evitar el contacto físico y el cubre bocas debe estar bien puesto al cubrir nariz y boca.

Este tipo de eventos proselitistas deben ser breves, mientras que el micrófono, por ejemplo, tiene que ser desinfectado antes y después de que sea utilizado por el candidato o candidata, en tanto, las superficies de mayor contacto deben sanitizarse de manera continua.

Raymundo Martinez Carbajal, candidato de la coalición "Va por el Estado de México"

Se recomienda que los políticos que aspiran a un cargo, no hagan visitas casa por casa y si llega a suceder, que las cosas que regalen a las personas estén desinfectadas junto con sus manos y las brigadas deben contar con un número reducido de personas.

En el arranque de campañas, en los municipios de Toluca y Metepec casi no se cumplió con dicho protocolo recomendado, pues todos los candidatos optaron por realizar actos multitudinarios, donde no se guardó la sana distancia, no hubo reparto de gel, tampoco arcos sanitizantes, muchos asistentes no usaron careta, aunque esto es opcional y en el mayor de los casos sí hubo contacto físico, como el saludo de "puñito" o apretón de manos y también se dejó ver la visita casa por casa entregando algún utensilio para el hogar. Hay que referir que quienes aspiran a un cargo también utilizaron sus redes sociales para transmitir sus eventos masivos.

Fernando Flores, candidato a la presidencia municipal de Metepec

Lo único que si se dejó ver fue el uso de cubrebocas, pero no la limpieza continua del micrófono que era utilizado por el candidato o candidata, quien por lo regular se quita este aditamento sanitario para emitir su discurso de promesas de campaña.

Así fue el caso de Juan Rodolfo Sánchez Gómez, quien va por la reelección de la capital mexiquense representando a la alianza "Juntos Hacemos Historia", conformada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza (NA). Su acto proselitista lo efectuó en el parque Cuauhtémoc, también conocido como la Alameda Central.

Gabriela Gamboa Sánchez postulada por elPartido del Trabajo

Karen Meza, candidata de Fuerza por México

Similar sucedió con Raymundo Martinez Carbajal, candidato a la alcaldía por la coalición "Va por el Estado de México", conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD). Este ex funcionario del gabinete del actual gobierno estatal, desarrolló su mitin en Torres Bicentenario.

También ocurrió con Fernando Flores, candidato a la presidencia municipal de Metepec, por la coalición "Va por el Estado de México", de igual forma con Gabriela Gamboa Sánchez, también de la alianza "Juntos Hacemos Historia", pero postulada a la reelección por el Partido del Trabajo y con Karen Meza, candidata a la presidencia municipal de Metepec, representando al partido Fuerza por México.





