Proponen prohibir venta de alimentos y bebidas chatarra en la CDMX

“Promoción de la salud es empoderar a las comunidades para que tomen acciones y tomen decisiones para administrar sus riesgos de la salud y poder darles la mejor de las informaciones para la toma de decisiones, por ejemplo, el etiquetado, el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, eso es información para que la gente tome la decisión, no es decir ya no van a comer o a consumir esos productos”, dijo el funcionario durante la conferencia del 18 de agosto.