Proponen entrada de policías a unidades habitacionales ante violencia

Ante el incremento de delitos cometidos dentro de unidades habitacionales, que van desde violencia doméstica hasta venta de drogas, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México, Pablo Montes de Oca, presentó una iniciativa para permitir la entrada de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y evitar que delincuentes usen a esos espacios como lugar de escape.

"Lo que proponemos es que, de acuerdo con el consentimiento de administradores y vecinos, elementos de Seguridad Ciudadana puedan entrar a las unidades habitacionales para dar seguimiento a actos delictivos. Ahorita hemos visto lo que ha sucedido con el problema de la violencia intrafamiliar, no pueden entrar elementos si hay un acto de violencia, delictivo, en un departamento porque lo prohíbe la misma ley de propiedad de condominio y restringe a la Secretaria de Seguridad Ciudadana".

LAS PROPUESTAS

La iniciativa del panista pide reformar el artículo 75 de Ley de Propiedad en condominio y la sexta del artículo 32 de la Ley Orgánica de seguridad ciudadana.

Se propone que el artículo 75 incluya que "en el caso de acciones en materia de vigilancia, salvaguarda y seguridad al interior del condominio, la Asamblea General podrá facultar al Administrador a efecto de que realice la solicitud ante las autoridades de la administración pública y permitir en su caso el acceso de elementos de seguridad a efecto de realizar dicha tarea".

En cuanto al artículo 32 de la Ley de Seguridad Ciudadana, se propone que entre las funciones de la SSC esté, además de vigilar los espacios públicos y de acceso público en la ciudad, "en los condominios donde el administrador de éste solicite dicha función, siempre y cuando exista aprobación de la misma Asamblea general".

OTROS TIEMPOS

En su iniciativa, Montes de Oca recordó que las unidades habitacionales nacieron para dar vivienda, en lo que entonces era la periferia de la ciudad, a personas que trabajaban en el Centro. Pero después las vialidades rodearon los condominios, y eso fue aprovechado por delincuentes para usarlas como rutas de escape.

"Se tienen que hacer modificaciones en los últimos años. Ya se incrementó el número de unidades habitacionales, ya vivimos otros tiempos y la delincuencia está desbordada y esta ley actual limita a la seguridad ciudadana porque no pueden entrar elementos que den seguimiento a delitos o infracciones", explicó.

VIVEN MILLONES EN CONDOMINIOS

Según el documento, actualmente hay 2 mil 200 unidades habitacionales en la ciudad de México, y viven 2 millones 500 mil personas ahí.

-¿Qué pasa si persiguen a alguien o alguien denuncia un delito dentro?

-No puede entrar porque está limitado, porque por la ley de propiedad de condominio es lo que tratamos de reforzar, con el consentimiento de administradores y propietarios, que se pueda tener acceso a los elementos de la SSC. Ahora no pueden entrar porque está prohibido.

"La ley en 20 años no se ha reformado. Ahora las circunstancias de delincuencia se han incrementado en la ciudad. Cuando van correteando al delincuente y se mete a una unidad se siente a salvo y se pierde".

NO SE LES DETIENE

Aunque luego los policías dicen que a los delincuentes sólo se les puede detener en flagrancia, el legislador destaca que no la podrá haber si no hay dentro de la unidad un elemento que la constate, si no tiene acceso.

"Cuando existe un robo, te percatas del robo en casa habitación y debes levantar una denuncia; no puedes llamar a una unidad de la SSC y que te auxilie porque no tiene el acceso porque lo prohíbe la Ley de propiedad en condominio. Esta iniciativa es a petición de vecinos y administradores de varias unidades que nos han planteado el delito de robo.

"Otro delito común son las agresiones físicas, pleito entre vecinos, querellas en unidades habitaciones muy grandes que son como ciudades chiquitas; hay diversidad de delitos y en los últimos años hemos visto el incremento de departamentos que se prestan para secuestros o narcomenudeo. Ya es un caos, debe tener modificación la ley de condominios y de SSC y darle dientes para que sea efectiva".

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Seguridad Ciudadana y a la de Vivienda.

