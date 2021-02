Proponen diputados cárcel para incumplidos con cuotas en condominios

“La persona dañada queda en espera de una resolución que nunca se cumple. Lo que estamos buscando a través de trabajo comunitario o de otro tipo de sanción es que se cumplan sanciones ordenadas por la ProSoc que quedaban abandonadas, por eso en muchas ocasiones los condóminos no acudían a procesos de conciliación, porque si la persona que había hecho daño o no pagaba cuotas no acudía y no había sanción, ahí quedaba el proceso en el abandono”, explicó el legislador.