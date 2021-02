Promete Benito Juárez reconstruir viviendas gratis; no cumple con ninguna

En diciembre de 2017, el entonces jefe delegacional de Benito Juárez, Christian Von Roerich aseguró que la reconstrucción de viviendas a afectados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017 no le costarían un peso a sus dueños.

Incluso, el programa fue presumido en los inmuebles afectados, como el de Monrovia 1207, en la colonia Portales, donde se colocó una manta con el logo azul de la delegación y la leyenda “Reconstruiremos gratuitamente las viviendas de los afectados por el sismo del #19S”.

Dos años después del sismo, el predio sigue sin ser reconstruido, aunque ahora en lugar de la manta de la delegación o de la alcaldía, aparece una de Fundación Slim, que será la que se encargará de reconstruir el lugar.

De acuerdo con una solicitud de información de La Silla Rota a la alcaldía, actualmente gobernada por el panista Santiago Taboada, sobre el número de viviendas entregadas a afectados por el inmueble gracias a este programa, ningún inmueble ha sido reconstruido por la administración de la demarcación, que fue una de las más golpeadas por el movimiento telúrico de 2017.

“Después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta área a mi cargo, se hace constar que no existe información sobre el programa solicitado. Ahora bien, en mérito de lo anterior, y como una acción de mejor proveer, se señala que la información de los diversos inmuebles damnificados para reconstrucción se encuentra en la Comisión de Reconstrucción de la ciudad de México donde se desarrollan sus respectivos procesos de análisis tanto de corridas financieras como de la revisión de proyectos de seguridad estructural”, respondió el Asesor y Comisionado para la Reconstrucción en Benito Juárez, Rubén López Córdoba Betancourt.

“Se reitera de igual forma que la dictaminación, cotización, aprobación, designación de recursos y difusión del proceso de reconstrucción de los diferentes inmuebles afectados por el sismo del pasado mes de septiembre de 2017, es una atribución exclusiva y directa de la Comisión de Reconstrucción de la ciudad de México”, según la respuesta a la solicitud 0419000311119, con fecha 26 de agosto.

CULPA VON ROERICH A ANTERIOR GOBIERNO CAPITALINO

La Silla Rota buscó al ex jefe delegacional de Benito Juárez Christian Von Roerich -quien impulsó mientras estuvo al frente de la demarcación el programa- para saber su versión sobre por qué no avanzó la reconstrucción de inmuebles de vivienda en la entonces delegación.

Atribuyó el retraso a que la anterior administración del gobierno capitalino, encabezado por Miguel Ángel Mancera y después por José Ramón Amieva, no generó certeza sobre los recursos para la reconstrucción. Incluso aseguró que ya iban a empezar, pero con el nuevo Congreso capitalino hubo cambio de reglas, con la nueva ley de reconstrucción, y fue volver a empezar.

“No había certeza de los recursos de la administración del gobierno de la ciudad, no habían determinado una ruta clara, no había un censo real, teníamos un censo de la delegación que no correspondía al de la ciudad”, justificó.

El ahora diputado aseguró que la delegación no tenía un solo peso para rehabilitar o reconstruir, por lo que idearon un esquema de participación privada para que las empresas reconstruyeran los inmuebles pero a cambio añadirían nuevos departamentos equivalentes al 35 por ciento del total, con los que se quedarían, para así costear el proyecto.

“Si el gobierno no nos dio el dinero, no dio apoyo o no se lo daba directamente a damnificados, tenían que existir en la ley una fórmula de la participación privada, de los constructores con los copropietarios, los vecinos dueños de esos departamentos para que juntos pudieran hacer la reconstrucción, como logramos en la ley un edificio que tenía equis niveles. La idea es que la ley contempla que se reconstruya el mismo número de viviendas originales más un 35 por ciento más y ese 35 por ciento de vivienda excedente se va a permitir venderse por parte del constructor, no necesariamente que tenga una ganancia pero mínimo sí recuperarlo”, explicó.

Sin embargo reconoció que la nueva ley de reconstrucción elaborada por el actual Congreso de la Ciudad de México, del cual él forma parte, se dieron cuenta que no había certeza ni transparencia en el uso y ejercicio de los recursos, tampoco una ruta clara en tratar de simplificar los procedimientos burocráticos, y que ahora la comisión de Reconstrucción tiene facultades claras al respecto.

La administración anterior no nos dio ni un solo peso para una pala, ahora con la comisión de Reconstrucción hacemos una reforma para la simplificación administrativa, más recursos, con un censo y diagnóstico real

Afirmó que los inmuebles contemplados en el programa se van a reconstruir con recursos de la iniciativa privada o de fundaciones.

Ya hay certeza de que si va a ser esta reconstrucción con la iniciativa privada con damnificados, en otra con recursos totales de gobierno, y en otras van a entrar fundaciones como la Slim

Von Roerich ofreció enviar la lista de los inmuebles de Benito Juárez que contemplaba el programa de reconstrucción sin costo, pero no lo hizo.

La Silla Rota solicitó la postura de la actual administración, encabezada por Santiago Taboada, pero no hubo respuesta.





