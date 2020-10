Prohiben "terapias de conversión" en el Estado de México

Las "terapias de conversión" fueron prohibidas este martes en el Congreso del Estado de México luego de que la 60 legislatura acordara reformar el Código Penal de la entidad con castigos de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo comunitario y de 50 a 200 días de multa, a quien someta, coaccione u obligue a otro, a recibir o realizar procedimientos o métodos con la finalidad de cambiar su orientación sexual y derivado de ello se afecte su integridad física o psicológica.

Cabe destacar que los años en prisión aumentarán a una mitad en caso de que la víctima tenga una relación familiar, de amistad o sentimental con su victimario y también se contempla cuando se trate de menores de edad, con alguna discapacidad, adultos mayores y personas privadas de su libertad.

La proponente de la iniciativa que fue subida este martes al pleno de la Cámara de diputados del Estado de México, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional, Beatriz García Villegas, manifestó en tribuna que espera "de corazón que este instrumento sea uno más de los esfuerzos que ayuden a preservar y prevalecer el Estado de Derecho de una de las comunidades más rezagadas y así posicionar una visión de terapias de aceptación y no de conversión para lograr sumar aliados en la construcción de realidades que no involucren alguna violación de los derechos humanos y a la búsqueda de estrategias que no criminalicen ni fomenten prejuicios en la sociedad".

Una vez que quedó reformado el Código Penal del Estado de México, se le adicionó: "Delitos contra libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual", al tiempo en que la legisladora mexiquense advirtió que estas terapias son falsas promesas para las familias, que creen que con ello cambiarán la identidad de una persona y solo lleva a sus víctimas al sufrimiento, a vidas reprimidas, a comportamientos suicidas y a una muerte prematura.

La diputada García Villegas recibió todo el apoyo de su compañero de bancada Gabriel Gutiérrez Cureño, quien entre aplausos de algunos asistentes que gritaron ¡no a la homofobia!, dijo que la reforma ya aprobada tiene que ver con la libertad de las personas y aseguró que aún hace falta que los derechos de las personas con preferencias sexuales diferentes sean plenamente respetadas en la Constitución.

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Omar Ortega Álvarez, celebró el trabajo de la diputada morenista, Beatriz García Villegas y se pronunció a favor de votar por los derechos humanos, al tiempo en que refirió que aún hay muchas deudas con la comunidad lésbico-gay, la cual sigue sufriendo de vejaciones y discriminación al solicitar empleo, pues de acuerdo con cifras de la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tienen hasta 50 por ciento menos probabilidades de conseguir un empleo.

"Espero que este sea el parteaguas para el reconocimiento jurídico de los derechos que deben aplicarse por igual y son inherentes a las personas por el simple hecho de serlo", manifestó el diputado perredista.

Recordó que en el Congreso del Estado de México aún está pendiente aprobar el matrimonio igualitario, pues ya son 18 entidades federativas que ya lo reconocen en sus marcos jurídicos y constitucionales.

Finalmente, solo el voto en contra provino de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

De esta forma, el Estado de México se convirtió en la segunda entidad federativa en castigar con prisión las terapias de conversión, solo después de la Ciudad de México quien lo aprobó en julio pasado.

A las afueras del Congreso mexiquense un grupo de activistas de la comunidad LGBT+ celebró el acuerdo en el Congreso.

