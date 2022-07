Prohíben a carretoneros usar caballos y burros, para evitar maltrato animal

Tultepec, Méx.- Con la finalidad de poner fin al maltrato animal autoridades municipales elaboran un Reglamento para el Servicio de Limpia que contempla que los 87 carretoneros que aún ejercen esta actividad, sustituyan de sus unidades recolectoras a los animales de carga por vehículos motorizados, con plazo hasta septiembre.

Este municipio es de los poco de la zona donde los recolectores de basura o carretoneros usan burros o caballos en sus actividades, los cuales jalan carretones donde transportan los desechos sólidos que después llevan al tiradero municipal.

Aún hay en operación unos 87 "carretoneros" que recorren calles del municipio, realizando tareas de limpia y recolección de los desechos sólidos, informó el regidor Armando Cervantes Punzo, quien añadió que con el nuevo Reglamento una vez que entre en operación, tendrá la intención de evitar el maltrato animal.

Explicó que las autoridades municipales les dieron a los carretoneros un plazo de seis meses a partir de la emisión del Nuevo Reglamento del Servicio de Limpia, para que quienes usen vehículos tirados por animales, los sustituyan por vehículos motorizados, dijo el regidor.

Además se comprometieron los concesionarios a no imponer tarifas, no obstruir las vías públicas con sus carretas, no deberán circular en vialidades principales, no depositar la basura que recolecten en avenidas o terrenos baldíos y a no consumir bebidas embriagantes cuando estén realizando labores de recolección de basura.

Además, según el regidor Armando Cervantes, a esa persona que no cumpla con lo establecido con el convenio se dará por cancelada la autorización además de que serán remitidos a seguridad pública.

Finalmente destaca que el permiso tiene vigencia de seis meses y no será renovado si al término del cual no han hecho la sustitución por un vehículo motorizado.

"Este permiso quedará cancelado en seis meses y no podrá renovarse, salvo que sustituyan los animales que utilicen para el tiro de su carreta por vehículo automotor".

"Antes de agosto, se realizará una reunión con autoridades para ver modelos y mecánica para ir pasando al vehículo automotor, tendrán asesoría. No se trata de dejarlos solos, pero también tiene seis meses para que vayan haciendo su fondo de ahorro y buscar una solución".

Señaló que los carretoneros deberán identificarse, a través de una tarjeta que les proporcionó la Dirección de Servicios Públicos, así como portar el permiso correspondiente para poder trabajar; también les dieron playeras blancas para que las utilicen durante su jornada.

"El permiso que se les extendió menciona que va a haber seis meses para que todas las unidades puedan transformarse en unidades motorizadas, como ya lo hay en otros lados", señaló. Las direcciones de Servicios Públicos y Ecología serán los encargados de supervisar el confinamiento final de la basura.

El personal de las direcciones de Ecología, Salud pública y Fomento Agropecuario llevaran una revisión mensual de los animales de tiro. Lo anterior con la finalidad de verificar que se encuentren en buen estado de salud. Los animales de carga no serán olvidados, pues de acuerdo con las autoridades serán atendidos posteriormente por los veterinarios del municipio y se tiene el proyecto de salvaguardarlos.

En este municipio se generan 60 toneladas de basura diariamente, que recolectan 24 camiones del gobierno local y los carretoneros, para ser trasladada a un centro de transferencia y luego al relleno sanitario de Tepotzotlán.

En el municipio de Coacalco donde también se ejercía esta actividad con burros y caballos, el gobierno local impidió que continuara mediante la promulgación del Bando Municipal que señaló la prohibición, además de la presión de grupos protectores de animales que iniciaron demandas penales por maltrato animal contra los carretoneros.

En noviembre de 2019, el cabildo de Coacalco aprobó la prohibición para la circulación en el territorio municipal de vehículos jalados por animales de cargo en actividades de recolección de residuos sólidos, lo que quedó asentado en la adición al artículo 130 del Bando Municipal.





MRV