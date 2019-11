Profesora de Edomex denuncia violencia laboral en su contra

NEZAHUALCÓYOTL, Edomex.- La profesora de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, María Eugenia Martínez Trujillo, temía que no la dejaran ingresar al recinto de esa institución, por "estar boletinada", ya que había ganado un laudo en la Junta de Conciliación y Arbitraje en el estado de México, por despido injustificado por parte del ex rector Noé Molina Rosiles.

Ella sintió que le violetaban sus derechos como mujer hoy que precisamente se festeja "El Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer".

La Profesora Martínez, que es Contadora Pública por el Instituto Politécnico Nacional, ha batallado durante seis años, junto con sus compañeros, para que le devuelvan su plaza como docente en la UTN, pero las autoridades académicas no les han querido reconocer este veredicto.

Desde esta Universidad y en entrevista ella dijo que " hace seis años fue mi fuente de trabajo, el lugar donde quiero y respeto mucho porque formé muchas generaciones", este día acudió a la UTN a dirigir un evento e invitada por el presidente Juan Hugo de la Rosa, para la pronunciación del tema de de Violencia de Género y como erradicarla, misma que ella vive.

"Sin embargo pues al llegar aquí a esta universidad pues con mucho temor pensé que no me van a permitir el acceso a la entrada, es que hace algún tiempo, fui invitada a una conferencia y dieron mi nombre para que no ingresara a una conferencia y pues por eso antes de venir pregunté si me van a dejar entrar y si se me permitió" aclaró.

Comentó que "Yo nada más vengo a dirigir el evento y solicito a las autoridades de la Universidad Tecnológica que ya destraben y reconozcan el laudo ganado por una servidora y cuatro compañeros más, ganamos el laudo y la demanda laboral que se presenta en el 2013 la ganamos este año ya".

Explicó que aunque la Universidad se amparó pues perdió el caso y el veredicto fue por salarios caídos y reinstalación lo cual las autoridades de la Universidad tecnológica no está reconociendo y pues " seguimos este emitiendo pruebas y la junta de Conciliación y Arbitraje está desechando, queremos que reconozcan que fue un despido injustificado".

Y recordó que en ese entonces la despidió directamente Noé Molina Rosiles, sin motivo aparente , un día 27 de agosto en su campo de trabajo y el director de finanzas Jorge Castañón le dijo "desde este momento usted no puede laborar, hable con el abogado y nos encontramos con una demanda, con una serie de mentiras e injurias que nosotros casi casi golpeamos al rector , que generábamos un peligro para esta universidad, cuando nosotros hemos convivido con otros tres rectores anteriores, y puedo decir rectores realmente académicos, que trabajamos y llevamos proyectos y llevamos a esta casa de estudios a la certificación y yo fui parte de eso y en ese entonces pertenecía a la división de administración".

Actualmente la profesora estudia la licenciatura en Derecho y pide a esta casa de estudios que se les reinstalen, que los respeten, "fuimos ocho profesores despedidos, solo han reinstalado a tres , Verónica Paz, Jesús Rangel, Luz María Macías, faltaría ella y otros cuatro profesores.

