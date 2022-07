Profepa comienza el traslado de animales que estaban en Black Jaguar-White Tiger

El traslado de los 190 animales que se encontraban en el predio la Fundación Black Jaguar-White Tiger comenzó este miércoles, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La dependencia federal dio a conocer algunos videos en los que se observa como empezó el traslado de los felinos, los cuales fueron sacados del predio dentro de jaulas especiales y en camionetas.

@PROFEPA_Mx comienza el traslado de los animales que estaban en el santuario Black Jaguar-White Tiger, tras denuncias de maltrato animal https://t.co/fEzgAL6Jk9 pic.twitter.com/bQPQZDWfqt — La Silla Rota (@lasillarota) July 6, 2022

? Profepa comienza el traslado de los animales que estaban en el santuario Black Jaguar-White Tiger, tras denuncias de maltrato animal https://t.co/hXnOusxHwA pic.twitter.com/zsjsTnReRE — La Silla Rota (@lasillarota) July 6, 2022

En tanto, autoridades capitalinas aseguraron el martes predio de la Fundación Black Jaguar-White Tiger, por violaciones al uso de suelo y maltrato animal de fauna doméstica.

Personal de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE) y de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), colaboraron con autoridades de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para asegurar el refugio, ubicado en la zona del Ajusco.

(Foto: SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que en el operativo participaron alrededor de 60 elementos que brindaron seguridad perimetral, realizaron patrullajes preventivos y de reconocimiento en las inmediaciones del sitio ubicado en la calle Carretonco, colonia San Miguel Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, donde se llevan a cabo las diligencias ministeriales.

?#VIDEO | La Unidad de Servicios y Emergencias Animal también acudió a la Fundación Black Jaguar-White Tiger. https://t.co/hXnOusxHwA



: @delaluz_marquez pic.twitter.com/wa86LI90Gi — La Silla Rota (@lasillarota) July 6, 2022

En tanto, autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), efectúan la valoración de los 177 felinos, 17 monos, cuatro caninos, dos coyotes y dos asnos que fueron hallados en el sitio.

Detalló que personal de la Brigada de Vigilancia Animal resguarda ya a los perros y los burros, que presentaban condiciones de maltrato.

La SSC señaló que será la Profepa la que, después de los estudios y análisis pertinentes, determine el destino y las condiciones de traslado y resguardo de los 190 animales localizados en el predio.

(Foto: SSC)

El aseguramiento del predio ocurrió después de que Yael Ruiz, ex trabajadora del santuario, evidenciara a través de videos en redes sociales las condiciones en las que se encontraban los felinos. C uando ella llego, dice, eran aproximadamente 300 los felinos que habitaban en el lugar; sin embargo, ante la falta de cuidados quedan menos de 200, "murieron de hambre y algunos murieron porque se mataron entre ellos, son animales que no viven en las condiciones que necesita su especie".

?#VIDEO | Los felinos en la Fundación Black Jaguar-White Tiger se encuentran en condiciones deplorables, serán sometidos a revisión veterinaria para saber el estado de salud y atender las necesidades que presenten. https://t.co/fEzgAL6Jk9 pic.twitter.com/VY692BFOcu — La Silla Rota (@lasillarota) July 6, 2022

Las imágenes grabadas por Yael, fueron difundidas por la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm), que interpuso una denuncia penal ante la fiscalía general de la República en contra de Eduardo Mauricio Moisés Serio, dueño del santuario, por el delito de abandono y maltrato de los felinos de diversas especies, varias de ellas, en peligro de extinción.

En la denuncia interpuesta, señalan que el santuario albergan tigres, linces, jaguares, panteras y leones de todas las edades, animales que aseguran, los denunciantes viven en total descuido, sin alimento, sin cuidados médicos y sin espacios adecuados ya que se encuentran en jaulas de cemento y alambres de púas no aptas para las especies.

(Foto: Tomada de Instagram)

De acuerdo con Ernesto Zazueta, de la Azcarm, "se las muerden (las colas) ellos mismos por ansiedad y hambre, y sus lenguas son abrasivas y están cubiertas de una especie de pequeñas espinas, que les permiten cazar y devorar presas. Son demasiado ásperas y por eso, sin querer, ellos mismos se arrancan sus colas".

Agregó que "los animales están abandonados ahí sin comer ni nada esto surge a raíz de los mismos empleados que nos contactaron preocupados porque los animales se estaban comiendo entre ellos, cada hora que transcurre es una hora más de riesgo de muerte para esos animales, especies en peligro de extinción", también ofrecieron a las autoridades ayuda para rescatar a los felinos y darles un hogar.





La Profepa inspeccionó el predio el lunes

Un predio perteneciente a la Fundación Black Jaguar-White Tiger ubicado en el Ajusco, alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México fue inspeccionado debido a que se denunció que en dicho lugar permanecían animales de vida silvestre con malos cuidados.

Al lugar acudieron inspectores federales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) quienes en primera instancia checaron la legal procedencia de los animales.

Tras estas labores se señaló que dicho lugar ya no se encontraba en funcionamiento y se contabilizaron 190 felinos mayores (leones africanos, leones blancos, tigres, jaguares y pumas), 17 primates y dos coyotes.

De igual forma se apuntó que a cada uno de estos especímenes se les realizará una revisión veterinaria para saber el estado de salud y atender las necesidades que presenten.

He instruido a la Brigada de Vigilancia Animal de la @SSC_CDMX para que, en coordinación con @FiscaliaCDMX, @PAOTmx y @GobiernoMX, lleven a cabo las acciones necesarias para prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de maltrato animal presente en las operaciones de @BJWTC. https://t.co/2GxKtkfJeN — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 4, 2022

Dentro de las labores participaron 16 inspectores federales de oficinas centrales y la Zona Metropolitana del Valle de México quienes se pusieron en contacto con distintas UMA´s, PIMVS y Zoológicos del país, además de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México A.C (AZCARM), con el fin de reubicarlos.

VIDEO DE ARTURO ISLAS

A través de un video, el naturalista, Arturo Islas Allende denunció el mal estado en el que se encuentran los animales en dicho lugar que pertenecen a dicha fundación.

"Es un holocausto, es un lugar donde han abusado de los animales, ya me habían contado lo que pasa aquí", comentó Allende en su video.

En dicho contenido también aparece la rescatista y activista Yael Ruiz de 32 años quien trabajó dos años para dicha fundación quien le llevó las pruebas de las condiciones actuales de los felinos.

"Están en una situación terrible, muriéndose cada día, los duermen cada día, animales que están sanos porque ya no caben, porque dicen que son mal agradecidos cuando se portan mal", señaló la rescatista.

De igual forma, se comenta que los animales ya no pueden caminar, no cuentan con comida ni agua por lo cual se comen sus colas.

Por otro lado, Yael Ruiz compartió que incluso los felinos recién nacidos no llegan a sobrevivir por la falta de cuidados.

He recibido y agradezco las denuncias respecto a una fundación que se encuentra en el Ajusco y que tiene en malas condiciones a varias especies felinas.



Les informo que nos hemos puesto en contacto con @PROFEPA_Mx para intervenir y rescatarlas. https://t.co/lT5wSBSdjc — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 4, 2022

"La mayoría de veces no hay agua, de vez en cuando mandan una pipa si bien les va, los animales se mueren de sed y es una historia de terror; es terrible para los animales estar aquí", concluyó la extrabajadora de la fundación.

Por último, el naturalista solicitó a los interesados en apoyar para el rescate de dichos felinos estar pendientes de sus redes sociales y correr la voz para poder salvar las vidas de estos animales.

