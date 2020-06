Privan a mujeres de ley contra violencia política de género en la CDMX

"El Congreso podría hacer la solicitud que quiera al INE pero el órgano electoral no puede atender la petición porque el artículo 105, fracción II de la Constitución establece que no se pueden aprobar leyes electorales 90 días antes del inicio del proceso electoral. El INE se tiene que ajustar a la Constitución", señaló el ex consejero electoral en la ciudad de México, Eduardo Huchim.