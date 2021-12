"Primero me gritaba luego eran empujones": víctima de violencia en Nezahualcóyotl

NEZAHUALCÓYOTL.- Por casi medio año, Viridiana y sus dos hijos padecieron violencia por parte de su pareja sentimental en una vivienda localizada en la colonia Benito Juárez, del municipio de Nezahualcóyotl.

"Primero era agresiones verbales, me gritaba y me empujaba en los muebles, pero hubo un momento en donde ya eran empujones y jaloneos hasta que me empezó a pegar", recuerda la joven de 29 años de edad.

Reconoce que soportó por varios meses las peleas con su pareja por temor a que sus pequeños sufrieran por una separación de ambos, sin embargo, al final decidió pedir ayuda.

"Lo hice por mis hijos, porque imagínate como pensaba que decía que no quería que ellos sufrieran con esto pero ya llegó un momento en donde no puedes más y tienes que buscar ayuda", comentó.

Su primer refugio fueron sus padres, quienes viven a dos calles de su antigua casa y que se enteraron de las agresiones hasta que Viridiana aceptó separarse de su esposo y narrar lo que vivió junto a él.

"Me apoyaron mucho, mi familia mi apoyo, y luego lo demande y ahorita estamos en el proceso de ver qué pasa con la pensión, porque es policía pero ni siquiera por eso ha visto por sus hijos", dice

Ahora dice que se siente más segura tras cortar su relación de 6 años, la cual le dejó dos "bendiciones", de 3 y 2 años, los cuales se han vuelto al motor para seguir adelante.

UN CASO DIARIO DE VIOLENCIA EN NEZA

En los últimos tres años en el municipio de Nezahualcóyotl, que cuenta con doble alerta de género, se registra diariamente al menos un caso de violencia de género en contra de una mujer.

De acuerdo con datos del gobierno local, de 2019 a la fecha se han registrado mil 326 casos de mujeres víctimas de violencia que sufrieron alguna agresión dentro del territorio local.

La cifra se incrementa a 5 mil, en cuanto a personas que han parecido algún delito y que han sido recibidas a través del área de atención a víctimas de la dirección de seguridad pública.

De acuerdo con Yuritzi Hernández, subdirectora de atención a víctimas, los casos fueron canalizados a través de la célula de atención a víctimas de violencia y recibieron atención inmediata.

"La eliminación de la violencia de las mujeres es un sueño de muchas que algún día lo haremos todos y todas en conjunto, pero la comunidad tiene que ayudarnos", reconoció.

Durante la entrega de vehículos para prevenir la violencia contra la mujer, el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, reconoció que aún las mujeres padecen un flagelo en materia de violencia de género, por lo que llamó a los tres órganos gobierno a mejorar la coordinación para atender los casos.

Destacó que desde la conformación de la célula de búsqueda en 2017, en el municipio se han logrado localizar acerca de mil 300 personas que fueron reportadas como extraviadas por sus familiares.

De acuerdo con especialistas, algunos casos de desapariciones corresponden a hechos de violencia que sufren las víctimas dentro de su núcleo familiar y que deciden dejarlo para solicitar ayuda.

Actualmente el municipio de Nezahualcóyotl tiene un registro de un 90 por ciento de casos resueltos relacionados a personas no localizadas, es decir, de 10 casos se localizan a 9 personas de manera inmediata.





