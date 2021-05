Primero el sismo, luego covid y ahora sin agua para el regreso a clases

NEZAHUALCÓYOTL.- Estudiantes de las primarias Nueva Escocia y David G. Berlanga, ubicadas en la colonia Bosques de Aragón, no podrán regresar a clases presenciales porque la escuela que compartían antes de la pandemia aún no se reconstruye a 4 años de su demolición.

El plantel de tres niveles albergaba a los alumnos del turno matutino para la escuela Nueva Escocia y en el turno vespertino para los estudiantes de la escuela David G. Berlanga, pero resultó con daños estructurales durante los sismos ocurridos en septiembre del 2017 y tuvo que ser derribado.

Desde entonces, los casi 400 alumnos han tenido que tomar clases en la casa de cultura de la comunidad, instalaciones que no cuentan con garantías sanitarias para su regreso presencial ante el virus covid-19 que los obligó a recurrir a la educación en línea.

#Metrópoli | Ricardo Urbina, director de la escuela primaria Nueva Escocia reconoce que la casa de cultura Bosques de Aragón, que utilizaron de manera emergente por cuatro años tras la demolición de su plantel, carece de agua y luz. #ep https://t.co/iJZUH7Bvs5 pic.twitter.com/YvaXCCIBG7 — La Silla Rota (@lasillarota) May 27, 2021

"Estamos con el asunto del regreso a clases seguro, pero no tenemos espacio. Hoy casa de cultura que es el lugar de alojamiento de la escuela Nueva Escocia y David G. Berlanga hoy se encuentra cerrada. No contamos con agua y suministro de energía eléctrica", reconoció, el director Ricardo Patricio Urbina.

CAJA DE ZAPATOS SIN VENTILACIÓN

Para las autoridades educativas y los padres de familia, regresar a las instalaciones temporales pondría en riesgo la salud de los pequeños porque no hay suficiente espacio que garantice la salud de la comunidad estudiantil.

"Es una caja de zapatos donde no hay ventilación y hoy contamos con alrededor de 40 alumnos más de aquellos que teníamos aquí (antes de la pandemia) y que hoy no tendríamos espacio para darles ese alojamiento"

"Tenemos, por ejemplo, una matrícula en primer grado de 36 alumnos en cada grupo y no habría espacio acá, más aún cuando tenemos áreas pequeñas de 4 x 2 metros, aulas así de pequeñas", comentó.

Ante este panorama, los tutores no quieren poner en riesgo a sus niños ya que, afirman, pueden convertirse en portadores del virus en el segundo municipio más poblado del Estado de México.

"Obviamente no están exentos del contagio y son niños obviamente que no están vacunados aunque el personal docente ya todo está vacunado, no estarían exentos los niños de contraer un contagio", agregó.

Indicaron que los salones donde se impartían clases de zumba, piano, jumping y de defensa personal antes de la pandemia, ahora son insuficientes para los maestros y alumnos ante una inminente aglomeración.

"Las instalaciones donde nos prestaron algunas aulas si están aptas, son grandes, pero para tanto niño no caben, por ejemplo, no tenemos pizarrones como los deberíamos de tener en la escuela".

"En las aulas los pupitres están prácticamente amontonados entonces básicamente hace que un niño esté pegado al otro y esa atención aunque sea ahora con protocolos de seguridad no nos daría espacio", agregó el docente.

SIN ESCUELA A DÓNDE IR

Con un retraso de cuatro años, las autoridades educativas lograron reconstruir la escuela en su totalidad ubicada a unas calles de la estación del Metro Nezahualcóyotl, pero ahora los alumnos tienen que librar un nuevo obstáculo para ingresar a las instalaciones.

#Metrópoli | Ignacio Contreras, presidente del comité de obra para la reconstrucción de la escuela Nueva Escocia dice que llevan más de cuatro años en espera que los trabajos concluyan. #ep https://t.co/WF0PFunALD pic.twitter.com/t26QQfs919 — La Silla Rota (@lasillarota) May 27, 2021

De acuerdo con el Comité de Obra, la falta de certeza jurídica en el andador principal no ha permitido que el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) libere un millón y medio de pesos que se necesitan para concluir los trabajos al exterior del plantel.

La obra frente a los accesos principales de la escuela contemplan la construcción de una barda perimetral y una plancha de concreto, trabajos que no se han llevado a cabo y que también han frenado la introducción de agua potable y drenaje a los baños de la escuela.

"El gobierno del Estado ha incumplido la parte de construcción me refiero concretamente a límite porque desde hace 4 años que se está construyendo que estaba programada para 6 meses"



"Ya llevamos más de 4 años y ahorita tenemos un problema en cuanto al recurso en la parte exterior porque resulta que no saben quién es el dueño del predio y está interrumpido porque no pueden aplicar el recurso", comentó Ignacio Contreras, padre de familia y presidente del comité de obra.

En el lugar también se deberán derribar al menos cuatro árboles cuyas raíces han dañado el concreto en las guarniciones, y cuyas inclinaciones ponen en riesgo la integridad de las familias.

"Hay un dictamen de Protección Civil, hay un dictamen de medio ambiente municipal donde nos indican que tienen que ser retirados los árboles y que en su momento se tendría que hacer una reforestación de reforestación y nosotros la haríamos, pero seguimos sufriendo este desinterés por parte de nuestras autoridades", agregaron.

Al momento, los trabajadores reiniciaron con la introducción de los servicios básicos de agua y drenaje en el plantel, aunque los padres de familia temen que se retrasen más tiempo porque no hay una fecha para la conclusión del andador principal que permita la conexión con las tomas principales.

"Ahorita que se viene el regreso a clases que la necesitamos con urgencia porque únicamente aquí tendríamos la sana distancia aquí podría aplicarse los protocolos este sanitarios en su momento porque definitivamente nosotros vemos tu regreso a clases tiene que ser con un semáforo verde, en otras condiciones, sobre todo para no exponer y arriesgar a la parte más vulnerable que son nuestros pequeños".





