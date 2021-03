Primer día de vacunación en Toluca inicia con desorden

TOLUCA.-Entre enojos de una gran parte de personas mayores a los 60 años de edad, comenzó en la ciudad de Toluca la primer fase de vacunación contra covid-19. Y es que fue notoria la desorganización en al menos dos de los cuatro puntos, así fue el caso de la Junta de Caminos, en la delegación de Santa Cruz Atzcapotzaltongo y en la delegación de San Buenaventura, mientras que en el estadio Nemesio Diez Riega, mejor conocido como la Bombonera, prevaleció el orden y prontitud para implementarles el biológico a los toluqueños y toluqueñas de la tercera edad.

En el primer punto, solo se alistó un acceso para las personas que iban a pie y en sillas de ruedas, así como para quienes, por algún padecimiento mayor tenían de manera forzosa que entrar a vacunarse en automóviles particulares, por lo que la aglomeración entre la gente que se dio cita y automóviles no se hizo esperar, hasta que elementos de orden vial de Toluca, tuvieron que intervenir para desatorar el "cuello de botella" que no dejaba vacunar de manera ágil a los especialistas de la salud.

Puesto de vacunación en la Junta de Caminos

Las protestas en contra de los organizadores, que en su mayoría eran Servidores de la Nación, no se hicieron esperar, pues mientras que muchas personas incluso pernoctaron afuera de la Junta de Caminos para tener un buen lugar, otras llegaban en carro.

"Estoy desde ayer, desde las ocho de la noche y hoy están llegando en carros y ellos están pasando primero, quiero decirle al presidente municipal (Juan Rodolfo Sánchez Gómez), que por qué a las personas de los carros los están pasando primero, a las siete de la mañana no había ningún carro y vea, ahorita, está lleno de carros, yo vengo a apoyar a mi suegra, a mi tía y a mi hermana que pasaron frío y no es justo, ¿entonces que, hay privilegio para el rico y nosotros de pobres hasta la hora que quieran atendernos?, nosotros venimos de San Marcos, venimos a apartar nuestro lugar para salir temprano y resulta que a los estacuchados son a los que están atendiendo primero y uno de pelado y sin carro hasta que quieran atendernos, no se vale", protestaron un par de hermanas.

Puesto de vacunación en la Junta de Caminos

Ya pegaban los rayos del sol sobre los abuelitos y abuelitas cuando varios Servidores de la Nación fueron poniendo pequeñas carpas en el trayecto a la entrada del inmueble al que se le veían largas filas en su exterior y de forma paulatina la vacunación de los mayores a 60 años fue más ágil.

El mayor problema sucedió afuera del nuevo Conservatorio de Música, en el Centro Cultural Mexiquense, pues por la alta demanda que se tuvo de personas a pie y en automóviles, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, cerró la circulación vehicular en toda la periferia, por lo que el caminar de los abuelitos tenía que ser desde la Avenida Solidaridad Las Torres, hasta la calle de Jesús Reyes Heroles, distancia aproximada a dos kilómetros que tenían que recorrer a pie o en sillas de ruedas, lo cual para muchos fue imposible.

Ante esto, camiones de la policía municipal de Toluca y unidades del DIF estatal, apoyaron con el traslado de las personas adultas ante la dificultad que presentaban para recorrer los dos mil metros y llegar a la carpa donde se les pondría su primer dosis de vacuna contra la pandemia del nuevo coronavirus.

Lo contrario ocurrió en el estadio de La Bombonera, donde si bien la demanda de personas de la tercera edad fue considerable en el primer día de vacunación, ellas conservaron un orden en su larga fila que en ocasiones llegaba hasta el parque Vicente Guerrero, en sentido contrario a la avenida José María Morelos y Pavón.

Centro de vacunación en el estadio La Bombonera

Incluso, sobre la calle de Constituyentes, donde se instaló una enorme carpa, personas del comité organizador ofrecían botellas con agua a las personas que estaban por ingresar al inmueble para ser vacunadas.

Ya en el interior del Deportivo Toluca, se veía el ir y venir del personal de la salud del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), recibiendo documentación y sentando a los abuelitos para mantener un orden y alistarlos para su vacuna.

Una vez que eran vacunados con prontitud, se les indicaba la salida, lo que permitió una mayor fluidez de los abuelitos que se iban contentos por haber sido inmunizados con una primera dosis, pues en unos 15 días aproximadamente tendrán que regresar para su segunda aplicación de la vacuna contra la pandemia.

Centro de vacunación en el estadio La Bombonera

EN OTROS MUNICIPIOS

De igual forma, hasta el 16 de este mes, en un horario de las 9:00 horas a 17:00 horas, se estará vacunando de forma gratuita contra covid-19, a los adultos mayores de 60 años de edad de los municipios como Ixtapan de la Sal, Luvianos, Malinalco, San Simón de Guerrero, Sultepec, Tejupilco, Tenancingo, Texcaltitlán, Tonatico, Valle de Bravo, Villa Guerrero, Zumpahuacán, Xonacantlán, Amecameca, Ayapango, Juchitepec, Tepetlixpa y Tlalmanalco.









(Sharira Abundez)