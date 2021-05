Primaria en Chalco sin red de agua, no está lista para regreso a clases

CHALCO.— La primaria "Centenario de la Revolución", ubicada en el municipio de Chalco, al oriente del Valle de México, no cuenta con agua potable, drenaje, ni una barda perimetral que delimite su terreno colindante con un voladero, para un regreso seguro a clases.

Asentada en una de las comunidades con mayor rezago social de la región, Santa Catarina Ayotzingo, el plantel de solo cuatro salones, dos de ellos de lámina, alberga 372 pequeños quienes anhelan volverse a ver, tras más de un año de pandemia por covid-19.



Madres y padres de familia cooperaban para la construcción de más salones / Fotografía: Manuel López



Sin embargo, tanto los docentes como los padres de familia coinciden en que no hay garantías que permitan que las niñas y niños puedan asistir a sus clases de forma segura y bajo los protocolos establecidos por el gobierno federal para evitar contagios.

"Mi hija Abril viene aquí, va en cuarto grado y le fascina ir a la escuela, ahorita ha estado duro y duro, insiste e insiste en que quiere regresar, pero cómo, no tenemos para qué regresar si vamos a estar amontonados".

"Tenemos cuatro grupos en dos salones, dígame con esto de la pandemia cómo vamos a regresar si en un salón tenemos dos grados, en otro salón tenemos igual dos grados. Se supone que solamente van a entrar cinco niños y nosotros qué vamos a hacer", explicó Leticia Ortíz, madre de familia.



SIN ACCESO A INTERNET



Aquí la mayoría de los alumnos no cuentan con acceso a internet. A lo largo de la emergencia sanitaria han tenido que conectarse en las pocas viviendas que tienen este servicio, y tomar así sus clases en la calle, entre milpas y nopaleras.



Incluso, el único cibercafé de la comunidad se ha solidarizado con los docentes y alumnos y ha brindado el servicio de forma gratuita a los pequeños para que no dejen sus estudios por falta de dinero o conexión.

"Hay muchas carencias bien dicen que no se puede enseñar si no se viene desayunado y hay veces que nos encontramos con ese tipo de situaciones, sin embargo los papás dicen 'yo no quiero ese futuro para mis niños entonces hay que darle educación' y hasta donde les alcance porque a veces solamente tienen una o dos comidas al día", reconoció Erika Flores Rodríguez, directora de la escuela.

COOPERAN PARA SALIR ADELANTE

Antes de la emergencia sanitaria, los padres de familia y los profesores tenían que reunir 700 pesos a la semana para comprar una pipa de agua que garantizara el servicio en los sanitarios, porque desde su fundación hace 13 años no les han instalado la red.



Lo poco que ganan los padres de familia en trabajos como albañilería, panaderías o pequeñas tiendas de abarrotes asentadas en esta zona, les permitía cooperar para que la escuela tuviera agua, situación que por la crisis económica por pandemia se ha vuelto más complicado.



"La escuela carece de muchas cosas una de las más importantes es el agua potable, no contamos con el agua, tenemos que traer las pipas que nos abastecen pero ese apoyo lo tenemos que sacar nosotros con apoyos de los padres de familia"



Sin agua no ven seguro volver a clases; es riesgoso por la pandemia / Fotografía: Manuel López

"Sabemos que esto es preocupante porque nos afecta a todos con esto de la pandemia más que nada la economía de los padres de familia pues es con lo que más nos hemos apoyado", agregó la directora.



Otro de los obstáculos que se vive en la primaria, es que dos de los cuatro salones, que han sido construidos de manera profesional con láminas por la propia comunidad, tienen goteras que en tiempos de lluvia, los hacen inutilizables.



"A veces los alumnos tienen que tomar clases afuera, adentro tenemos que hacer intercambios porque los salones están un poco deteriorados y ahorita con el regreso lo más importante es el uso del agua con el que no contamos entonces yo creo que no estamos preparados", reiteraron los docentes.



SIN SOLUCIÓN DESDE LOS SISMOS DE 2017



Los sismos que se registraron en 2017 en México obligaron al derrumbe de los tres salones con los que contaban en esta comunidad, cuyas instalaciones las autoridades solo les reconstruyeron dos que han sido insuficientes desde entonces para los 372 alumnos.



Tras años de esfuerzo, los padres de familia y los profesores lograron iniciar con la construcción de un tercer salón de concreto, pero por falta de recursos no ha podido ser concluido al igual que la barda perimetral del plantel dañada en los sismos.



La infraestructura de los salones no permitía a los niños tomar clases sin que la lluvia les cayera encima / Fotografía: Manuel López

"Aquí hay un detalle porque no podemos tener material dentro de la escuela que hemos ido comprando poco a poco entre todos nosotros porque no tenemos barda perimetral, no sabemos si al día siguiente va amanecer completo"

"Teníamos tapado con lo que se pudiera para que no tuviéramos que correr peligro, de hecho el material que ves aquí también fue apoyo de los papás para poder construir el aula que está incompleta, la verdad es un peligro si ellos creen que estamos bien y que no hay prioridad a pues es todo lo contrario porque hay prioridades y peligros para los estudiantes", indicó Flores Rodríguez.

