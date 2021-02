Prevén que 2018 sea el año más inseguro para CDMX en dos décadas

Este año, en el que concluye la administración Miguel Ángel Mancera-José Ramón Amieva, cerrará como el más inseguro del que se tenga registro en la Ciudad de México desde 1997.

Delitos de alto impacto, especialmente el de homicidio doloso, repuntaron en el último trimestre de acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México (OCMX). Según expertos consultados, esta tendencia continuará hasta el cierre de año.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Leonel Fernández, director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad y Justicia aseguró que: “En términos generales, sin ninguna duda 2018 va a ser el año con un mayor problema de seguridad por lo menos desde 1997”.

Aunque aún faltan dos meses para que acabe la actual administración del gobierno de la Ciudad de México, iniciada por Miguel Ángel Mancera y que concluirá José Ramón Amieva, la tendencia indica que la gestión acabará con cifras en el mismo sentido, pronosticó Fernández.

“La verdad para los tres meses que faltan no vemos que vaya a haber un cambio, no van los datos en sentido contrario”, declaró.

De los delitos analizados por el OCMX, el narcomenudeo fue el que más aumentó respecto al mismo periodo anterior (120.6%).

Además el 69% de las carpetas de investigación por homicidio doloso tuvieron como modalidad el uso de arma de fuego.

No es el único delito que ha repuntado, y a nivel nacional la capital ya comienza a destacar por otros delitos. Según el mismo Observatorio, a nivel nacional, la CDMX es el segundo lugar en robo con violencia; tercer lugar en robo a negocio y ocupa el mismo lugar en robo a transeúnte.

En este contexto, Santiago Roel, director de la organización Semáforo Delictivo, expresó en entrevista que la inseguridad en la ciudad se ha incrementado y que lo más probable es que siga por el mismo camino.

“Lo más probable es que siga incrementándose el homicidio y el narcomenudeo y siga llevándose a la comunidad con el robo a casa, violación y extorsión. Puede ser que se extienda a otros delitos y se incremente además el robo de autos y el secuestro o la extorsión por derecho de piso. Eso es lo que sigue si no se hace nada de frente”, advirtió.

De acuerdo con Roel, el tema que más debería preocupar es el aumento del homicidio, que según sus cifras ha aumentado en la capital 16% respecto al año pasado y 30% respecto a la media histórica. En su opinión, se trata de un síntoma de la guerra entre grupos delincuenciales.

“Cuando veo un incremento fuerte en homicidio quiere decir que hay una guerra por el control del territorio y que están metiendo a la policía en esto. La razón es que se ha incrementado el narcomenudeo. No es que la policía combata ahora más el narcomenudeo, están combatiendo contra algún grupo dedicado al narcomenudeo, un grupo rival. En Guanajuato se está dando el mismo caso, se ha incrementado el homicidio y también el narcomenudeo, quiere decir que están metiendo a la policía, cuando entra la policía va con el grupo dominante“.

LA RESPONSABILIDAD DE MANCERA

Durante el tiempo que Miguel Ángel Mancera estuvo al frente del gobierno de la Ciudad de México, sistemáticamente negó que en la Ciudad de México hubiera presencia del crimen organizado.

Persistió en su negativa a pesar de que la Marina abatió al líder del Cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, y sólo señaló que las organizaciones dedicadas al crimen organizado“estaban de paso”.

Sin embargo, tanto para Fernández como para Roel, Mancera es responsable de la actual situación, por carecer de una estrategia para atacar el problema.

“Lo que hemos visto es que en la gestión de Mancera no hubo un reconocimiento a los problemas, se cuidó más la imagen de la ciudad, pero sin trabajar científicamente al respecto del problema”, consideró Fernández.

Criticó que Mancera creyera que los narcos se iban a presentar con grandes camionetas y con sombreros, cuando ellos en realidad hacían operaciones mercantiles fuera de la ley sin avisarle a nadie, pero podrían ser detectados con labores de inteligencia, que no se hicieron.

Explicó que si los grupos criminales comenzaron a ganar terreno fue porque se les permitió hacerlo. “Hubo avisos como balaceras y ajustes de cuentas, se dieron cuenta pero no pasaba nada. No entendieron las redes de compra venta y con Raymundo Collins se aumentó el patrullaje pero eso significó sólo ser reactivo, y esto no es un tema de fuerza sino de inteligencia. De conocer sus horarios, sus rutas, sus distribuidores de armas, pero solo se privilegia el uso operativo de la policía”, agregó.

Por su parte Roel recordó que su organización le hizo saber a Mancera sobre la presencia de estos grupos delincuenciales, pero que el ex jefe de gobierno optó por negar la realidad.

“Hay que aceptar el problema para resolverlo. Esta actitud inmadura e infantil de Mancera era preocupante y además su gobierno estuvo escondiendo datos. Nosotros estuvimos solicitando datos a detalle del tema delictivo a la fiscalía de la ciudad que nunca nos los dieron. Minimizan o tratan de hacerlo escondiendo el problema y es lo que sucede”.

Incluso comentó que la combinación de aumento de delitos como homicidio, narcomenudeo y el repunte de violación, pueden estar relacionados.

“Nos ha pasado en otros estados, cuando se empieza a ver síntomas de guerra entre las mafias, a veces impacta en la violación, y a veces impacta en otros delitos como el robo a casa, va colapsando la ciudad y ya no es el robo ordinario sino también la violación de por medio y como la policía de la ciudad está metida en esta guerra, no actúa, lo hemos observado en otros estados y no veo porque la ciudad sea la excepción, veo los mismos síntomas”, concluyó.