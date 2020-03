Prevén pérdidas económicas por cancelación de Viacrucis en Iztapalapa

La Pasión de Cristo de Iztapalapa, que nació en 1843 como una manda religiosa de pobladores de Iztapalapa al Señor de la Cuevita, luego de que le rezaron para evitar muertes masivas por la epidemia del Colera Morbus que azotó a la zona, este año volverá a sus orígenes.

Debido a la pandemia del covid-19, el llamado teatro de masas, que año con año llena las calles del centro de Iztapalapa con un recorrido de 8 kilómetros hasta el Cerro de la Estrella, este 2020 tendrá una representación con menos actores y no habrá procesión en las calles de Iztapalapa.

"Se realizará la representación de la Semana Santa de manera simbólica y apegada a la tradición en un espacio cerrado, sin acceso al público, con un número de actores reducido y con todas las medidas sanitarias para proteger la salud de todos los participantes", de acuerdo con un comunicado de la alcaldía y el Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa AC (Cossiac).

Cancelar la representación nunca fue una posibilidad, aseguró a La Silla Rota Jaime Domínguez, vicepresidente del Cossiac.

"Tenemos que resolver nuestro compromiso con el señor de la Cuevita", expresó.

Desde que iniciaron las representaciones, nunca se han suspendido, aunque sí ha evolucionado. Cuando nació no había personas representadas como los personajes de los evangelios, sino que quienes participaban llevaban imágenes religiosas.

"Siempre se ha hecho con personas pero en 1890 ya fue que empezaron a entrar (como personajes). Inició con niños, ya luego con jóvenes y en 1903 con adultos. Ya en 1912 fue que se empezó a hacer con el personaje de Cristo, quien solo hacía el recorrido y en la crucifixión se ponía una imagen, se quitaba el Cristo y se ponía esa imagen que es la que está en San Lucas y los personajes principales femeninos, María, Soledad, llevaban imágenes de bulto, ya hacían una presentación y en el recorrido había gente que caminaba caracterizada", explicó.

Durante la Guerra Cristera, periodo de la historia de México en que el entonces presidente Plutarco Elías Calles ordenó cerrar templos, la Pasión no dejó de realizarse, pero se hizo en los atrios dentro de las iglesias.

Pasado ese periodo de divisionismo religioso, la representación se enriqueció con personajes como los romanos, con fanfarrias, una banda de música de viento y así ha seguido a la fecha, lo que atrae a millones de visitantes. Pero ante la pandemia que ha puesto de cabeza al mundo, este año quizá se prescinda de dichos elementos, y dejen de participar las mil 50 personas que año con año lo hacían.

"Nos preocupa que no se propague (el covid-19)", dijo Domínguez, quien recuerda que ni siquiera durante la Semana Santa de 2009, cuando estaba la epidemia de AH1N1, la representación se hizo a puerta cerrada.

"Estuvo normal, no hay una certeza de que como dijeron en el noticiario de Carmen Aristegui a raíz de la celebración de Semana Santa se propagó (el AH1N1). Fue mentira porque a final de cuentas en Iztapalapa no hubo contagios, ahora está igual, no tenemos registro de que haya casos de Coronavirus. Estamos conscientes de que se está alertando a la población que no se de ese contagio. Tenemos que seguir las indicaciones".

Para decidir cómo será la representación el Consejo Directivo del Cossiac se reunirá este 17 de marzo, en lo que espera será una sesión maratónica ya que participarán alrededor de 60 personas.

Reconoce que habrá un impacto económico, ya que hay mucho comercio de todo tipo, agrega.

"La cuestión económica se activaba, desconozco la cifra".

Según autoridades de la alcaldía la derrama económica es de 300 millones de pesos, de los cuales 6 millones son por la romería que se instala alrededor de la alcaldía, el resto son ingresos por hospedaje, comercio local, de temporada y una feria de juegos mecánicos.

LO QUE FALTARÁ

En la representación 177 de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, este año no habrá el recorrido habitual al Cerro de la Estrella, donde se crucifica al máximo personaje de la religión católica.

Tampoco los vecinos-actores darán vida a los alrededor de 40 pasajes bíblicos que se acostumbraba a hacer.

Otro elemento que podría faltar es la representación del Jueves Santo, cuando se escenifica la aprehensión de Jesús en el Monte de los Olivos, también en el Cerro de la Estrella, o la resurrección, en la explanada de la alcaldía el sábado de Gloria.

Pero tanto el suicidio de Judas como la crucifixión de Jesús sí serán escenificadas, dijo una fuente que ha realizado diversos papeles en la Pasión.

Los escenarios serán el Santuario, San Lucas, algunas capillas y la Casa de Los Ensayos, tal como se hacía antes.

