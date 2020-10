Prevén desabasto de vacunas contra influenza por dos semanas en Edomex

TLALNEPANTLA.- Este viernes, los Centros de Salud del Valle de México comenzaron a reportar el desabasto de vacunas contra la influenza, ante la fuerte demanda que se registró en las primeras tres semanas de octubre, por lo que a las personas que no se han podido aplicar las dosis, se les ha pedido regresar en dos semanas para verificar si hay un nuevo lote en existencia.

Durante un recorrido realizado por los Centros de Salud de San Javier y El Tenayo, ambos ubicados en Tlalnepantla, personal de estas unidades médicas informaron que esta mañana se aplicaron las últimas dosis con las que se contaba y las cuales les llegaron esta misma semana, aunque las autoridades sanitarias les informaron que éstas serían las últimas que les llegarían durante el mes de octubre.

"Hoy todavía aplicamos como 20 dosis a las primeras personas que se vinieron a formar, pero a los demás, les empezamos a decir que regresen en la primera semana de noviembre, a ver si para entonces ya contamos con vacunas", comentó un trabajador del Centro de Salud "El Tenayo", ubicado en la Unidad Habitacional del mismo nombre.

Por su parte, trabajadores del Centro de Salud San Javier, localizado en la cabecera municipal de Tlalnepantla, indicaron que la presente jornada de vacunación ha provocado una alta demanda en esta unidad médica, a la que los ciudadanos han llegado a solicitar no solo la vacuna contra la influenza, sino otras como la de la poliomielitis y tétanos, entre otras, las cuales también se han agotado.

"A diferencia de otros años, con lo del coronavirus, ha venido mucha gente, sobre todo, mamás que llegan con sus hijos a aplicarles, incluso, las que no les habían administrado en varios años, por lo que ya comenzaron a escasear varias vacunas y ahora no sabemos cuándo lleguen", destacaron trabajadores de la salud.

ALTA DEMANDA IMPIDE ORGANIZACIÓN DE JORNADAS DE SALUD

Armando López es uno de los mexiquenses de más de 65 años que no ha podido ser vacunado durante la presente campaña de vacunación y es que año con año se instala un módulo de salud en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de Ciudad Satélite, en Naucalpan; sin embargo, en esta ocasión, la Jurisdicción Sanitaria no ha podido replicar esta práctica, ante la demanda que tiene en las unidades médicas.

"Yo estaba acostumbrado a ir a las oficinas porque me queda más cerca y estaba esperando que la delegada o la presidenta nos avisaran qué día se pondría el módulo, pero nos han dicho que, a pesar de que lo solicitaron como en años anteriores, no han tenido una respuesta, por eso tuve que ir a la clínica hasta que pudo venir mi hijo, para acompañarme, pero nos avisaron ahí que ya no había disponibilidad, por lo que tendré que esperarme unas semanas más", relató.

De acuerdo con la presidenta del Copaci de Ciudad Satélite, Jazmín Priego, en esta ocasión, solicitaron dos módulos para todo el fraccionamiento, para que la población, en su mayoría, adultos mayores, pudiera recibir su dosis, aunque no han tenido una respuesta satisfactoria hasta ahora; sin embargo, no lo han descartado, debido a que las autoridades sanitarias les comentaron que, en caso de que se reciban las dosis suficientes, se podría hacer, pero beneficiando exclusivamente a los grupos vulnerables.

SE AGOSTA EL PRIMER LOTE

El director general de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México, Víctor Durán Mendieta, informó que, de acuerdo con los registros de la institución, hasta el miércoles, se habían aplicado un millón 100 mil dosis del millón 400 mil que conformaban el primer lote contra la influenza que recibió el Estado de México, y el cual se estima se terminaría en esta misma semana.

Ante ello, advirtió que ese probable que las dosis comiencen a escasear a partir de la próxima semana y por cerca de 15 días, pues se espera que el siguiente lote de las 3.4 millones de vacunas que se adquirieron por el ISEM para este año, llegue en las primeras semanas de noviembre.

Señaló que el agotamiento de esta vacuna es resultado de la buena respuesta que ha tenido la población mexiquense para acudir a recibir esta dosis anual; sin embargo, descartó que, ante esta alta demanda, la entidad vaya a adquirir nuevas dosis, pues aseguró que sería complicado, ya que los laboratorios productores han tenido una fuerte demanda de la vacuna en el Hemisferio Norte, por lo que ya no hay disponibilidad internacional.

VAN 220 CASOS DE INFLUENZA EN EL EDOMEX

De acuerdo con el ISEM, desde octubre, solo han registrado 220 casos de influenza en la entidad y de los cuales solo cinco por ciento ha requerido ser hospitalizado por complicaciones de la enfermedad.

Víctor Durán afirmó que este comportamiento en normal, ya que la influenza está asociada al invierno y no al verano, época en la que se encuentra México, por lo que consideró que el pico de esta enfermedad ocurrirá hasta los meses de enero y febrero, lo cual, dijo, se puede evitar o reducir si se cuenta con una campaña de vacunación efectiva, como la que está presentándose en el territorio mexiquense y si la población se sigue cuidando el mayor tiempo posible.

Por lo anterior, exhortó a la población que no ha recibido su vacuna a no desesperar por este posible desabasto, toda vez que se prevé que, en un par de semana, se resurtirá a las clínicas de salud de la entidad de estas dosis para que puedan seguir suministrándolas, aunque esto dependerá del sistema de salud federal.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a no descuidarse, mantener las recomendaciones sanitarias y seguir manteniéndose el mayor tiempo posible en casa, para evitar ponerse en riesgo, ya que, por primera vez, la influenza convivirá con la covid-19, lo que hace alto el riesgo de contagio.





(Sharira Abundez)