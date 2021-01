Prevalecen largas filas en busca de oxígeno en Toluca

Interminables son las filas de personas que a diario, y desde temprana hora, acuden para recargar sus tanques de oxígeno medicinal y así ayudar a sus pacientes a sobrevivir cada 24 horas ante la enfermedad de covid-19 que les aqueja.

A simple vista, es evidente que los contagios por el patógeno han aumentado considerablemente de diciembre a la fecha en la región del Valle de Toluca y el Estado de México en general, pues ahora no solo las personas acuden a recargar sus tanques de oxígeno en sus automóviles, también lo hacen a pie, sin importar que tengan que esperar entre tres y cuatro horas en promedio para llegar hasta la puerta de la empresa y adquirir el oxígeno a precio de planta.

EN MUNICIPIOS DE EDOMEX

Quienes mayores posibilidades económicas tienen en Toluca, se dan cita sobre Paseo Tollocan, en el parque industrial El Coecillo, a bordo de sus camionetas para que en las bateas aprovechar y llevar de dos a cinco tanques de gran capacidad en los que trasladan el oxígeno para sus enfermos.

En el mes de diciembre, solo se veían filas de carros, pero ahora los familiares desesperados por conseguir el elemento se arremolinan hasta la puerta principal donde un guardia de seguridad privada trata de poner orden entre quienes acuden caminando y los que van en sus unidades.

Mientras tanto, del otro lado del Estado de México, familias de pacientes covid hacen filas en Ciudad Azteca, Ecatepec, en busca de una recarga de oxígeno gratuita.

"Debido a la escasez que hay de oxígeno es mucho más difícil de conseguirlo", aseguró Germán Saavedra, habitante de la colonia Benito Juárez y uno de los solicitantes de un tanque de oxígeno en préstamo.

Rocío Magos, habitante de Ciudad Azteca, en Ecatepec, afirmó que uno de sus familiares enfermó de covid-19 y se encuentra en recuperación, aunque conseguir la recarga de oxígeno se tornó en todo un peregrinar, debido a la escasez que existe en el Valle de México.

"Hay un montón de gente, no hay tanques. Ahora sí que para conseguir el tanque sí estuvo un poco complicado, pero por fortuna lo conseguimos y ahorita nada más estamos requiriendo la recarga", dijo.

Agregó: "luego íbamos a los lugares y ya no había oxígeno, entonces era estarnos formando y andar peregrinando por todos lados. Aquí ya sabemos que lo vamos a tener seguro".

Carmen, habitante de la colonia Primero de Mayo en el municipio al oriente del Edomex, mencionó: "Está bastante bueno, porque nos saca bastante del apuro porque no se consigue (el tanque). Y lo que hay en el mercado está a unos precios estratosféricos y no los podemos pagar, son incosteables".

EN ZONA DE HOSPITALES.

Y si bien en la zona norte de Toluca, donde se ubican los hospitales covid, Doctor Nicolás San Juan, Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos y una clínica del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), se dejaron de ver en recientes fechas a decenas de familiares impacientes por saber el estado de salud de su enfermo, esto no significa que la incidencia de personas internadas haya disminuido.

Al platicar con uno de los guardias del Centro Médico, dijo que el mecanismo que se maneja ya en todos los hospitales covid del Estado de México, es que "se les habla a los familiares a diario a las once de la mañana para decirles cómo evoluciona su enfermo, esto nos ha ayudado a tener mucho menos gente aquí en las puertas, sí hay todavía, pero esta gente es la que recién tiene ingresado a su familiar y no sabe que los informes se dan ya por teléfono, pero de que hay camas, eso sí ya no hay, todo esta lleno".

Por último, de acuerdo a informes de la federación, hasta ayer jueves la ciudad de Toluca contaba con un acumulado de 11 mil 623 enfermos y mil 357 muertos, mientras que el Estado de México sigue en color rojo de su semáforo epidemiológico con una sumatoria de 161 mil 564 contagiados en lo que va de la pandemia y 21 mil 104 difuntos documentados.





(Sharira Abundez)