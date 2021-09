Pretenden lucrar con el deceso de Ana Karen; piden no caer en engaños

Tlalnepantla, Méx.- Alicia Díaz y Héctor Hugo García padres de Ana Karen externaron su gratitud por el apoyo de instituciones, de personas, vecinos, familiares y amigos que se acercaron de manera incondicional a ellos en esos momentos difíciles. Sin embargo, alguien ha estado solicitando recursos económicos sin el consentimiento y autorización de ellos.

De manera previa, antes de sepultar a su hija, en breves palabras el señor Héctor Hugo destacó que todo el apoyo a la familia ha llegado sin que éste hubiera sido solicitado, "de manera voluntaria nos han ayudado, sin que hayamos tenido que pedir", dijo.

El miércoles anterior comenzó a difundirse en redes sociales de la comunidad La Presa-Lázaro Cárdenas, la petición de que nadie de los familiares ha dado autorización alguna para que pidan dinero y les depositen en determinada cuenta bancaria para ayuda del funeral de Ana Karen.

"La familia de Ana Karen informó que hay gente asquerosa pidiendo dinero a nombre de ellos para los servicios funerarios y gastos derivados de esta lamentablemente situación por la que están pasando. Pero repito, la familia no está pidiendo ningún dinero ni apoyo, no caigan en estafas. Y si ubican a esas personas envíenos sus fotos para que toda la colonia sepa quiénes son", se publicó este jueves en el grupo de la colonia Lázaro Cárdenas.

Héctor Hugo García padre de Ana Karen

A lo anterior se añadió que "no es justo que pretendan lucrar con el dolor de una familia ante la pérdida de un ser querido", escribió la usuaria Nancy Rosas en el grupo de La Presa. Nancy Méndez, otra usuaria dijo al respecto: "Qué mala onda la familia pasándola mal y todavía la gente no tienen vergüenza de andar pidiendo dinero nada más. No la crean banda son estafadores".

Se dijo que una prima de la familia cuyo nombre no fue dado a conocer salió a pedir apoyo, por lo que pidieron que se abstengan y denuncien a la señora "para que no se pase de lista esa supuesta prima".

En los grupos de redes sociales de a comunidad de La Presa-Lázaro Cárdenas se destaca querer seguir apoyando a la familia de manera voluntaria los contacten directamente en su domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas.





(SAB)