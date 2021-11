Presupuesto e inseguridad, los temas de la comparecencia de Harfuch en el Congreso

En la comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, frente al Congreso de la Ciudad de México, la reducción al presupuesto y el combate a la inseguridad fueron temas cruciales.

Como parte de la glosa del tercer informe de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario señaló como "fundamental" el apoyo del Congreso capitalino para impulsar los cambios legales para que las instituciones de seguridad ciudadana cuenten con un sistema jurídico de vanguardia, "que otorga certeza a las y los policías en el ejercicio de sus funciones; con mejores herramientas para afrontar los desafíos del fenómeno delictivo, de acuerdo al contexto actual que vivimos".

Asimismo, Harfuch señaló que en su gestión se ha enfocado en fortalecer a la Secretaría y lograr que la actuación policial sea "cada vez más eficiente, de calidad y apegada a la legalidad".

" Tenemos como propósito consolidar un modelo policial basado en las labores de investigación de los delitos en auxilio del Ministerio Público, en la generación de inteligencia a fin de prevenirlos y en la coordinación con los tres órdenes de gobierno, apoyado en la proximidad y la vinculación con la ciudadanía. Esta nueva perspectiva de actuación policial, nos ha permitido combatir a los grupos delictivos que tanto daño hacen a nuestra sociedad, sin enfocarnos exclusivamente a las tareas cotidianas de patrullaje, vigilancia o mantenimiento del orden público, sino basándonos en el diseño, planeación e implementación de acciones y programas orientados a desarticular y neutralizar actividades delincuenciales, como es el caso de los operativos y cateos que se llevan con la Fiscalía General de Justicia, se llevan permanentes en contra de la violencia en todo el territorio de la Ciudad de México, con los cuales, se ha logrado la disminución de índices delictivos", dijo Harfuch.

"Nuestra esencia continuará siendo preventiva, pero de igual manera contamos con grandes investigadores", expresó @OHarfuch. También destacó la cercana colaboración con @SEMAR_mx, @SEDENAmx, @GN_MEXICO_ y la UIF de @Hacienda_Mexico. pic.twitter.com/dp2o4gXvQj — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) November 18, 2021

"NO HABRÁ MILITARIZACIÓN":HARFUCH

En Ciudad de México no habrá militarización en el combate a la delincuencia organizada ni del fuero común, afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

Dijo que la coordinación que mantienen autoridades capitalinas con las secretarías de Defensa Nacional y de Marina, así como Guardia Nacional, es un tema de capacitación y de mesas de inteligencia, "donde compartimos información delicada".

Al comparecer ante diputados del congreso local, el funcionario destacó, sin embargo, el invaluable apoyo de las fuerzas armadas en operativos de alto perfil y suministro de inteligencia, como el que permitió el histórico decomiso de más de 800 kilos de cocaína de alta pureza.

Dijo que una muestra de que el gobierno de Claudia Sheinbaum no prevé la militarización de la seguridad pública, es que cada vez está fortaleciendo más a su policía de investigación.

Además de robustecimiento de los sistemas de inteligencia, capacitación y profesionalización de la policía, mejores salarios, instalación de casi el triple de las cámaras de videovigilancia respecto a la anterior administración (63 mil 900 actualmente).

Y la depuración y fortalecimiento del sistema penitenciario, mediante infiltración para evitar que los delitos se ordenen desde el interior de las cárceles, reducir la sobrepoblación e incrementar el estado de fuerza de custodia con la contratación de mil 500 nuevos guardias.

En el contexto de la glosa del tercer informe de gobierno de la actual administración, sostuvo que la SSC ha detenido a 192 objetivos delincuenciales prioritarios responsables de homicidios, lesiones con arma de fuego, extorsiones, cobro de piso y despojo, entre otros ilícitos, entre octubre de 2019 y el 31 de agosto de 2021.

Además detalló que en la lucha contra la violencia en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se realizaron 846 cateos y en las 16 alcaldías se ejecutaron mil 243 órdenes de cateo con las cuales se detuvieron a mil 717 personas.

BAJA DE ÍNDICE DELICTIVO

García Harfuch expuso una baja general en la incidencia delictiva del 46% en el último año.

De octubre de 2020 a septiembre de 2021 el delito de homicidio doloso disminuyó 31%, lo que representa una baja de 500 homicidios respecto al mismo periodo de 2018 a 2019; las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego bajaron 53%.

El robo en diversas modalidades declinó hasta 76% por la pandemia de covid-19, mientras que nueve de las 16 alcaldías registraron una disminución general del 40%.

Mencionó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI en Ciudad de México bajó la percepción de inseguridad en 27%, el nivel más bajo en ocho años al pasar de 92% a 67%.

"Nos sentimos orgullosos, más no satisfechos, estamos conscientes que falta mucho por hacer", puntualizó.

LOS POSICIONAMIENTOS

Aunque en su mayoría los diputados y diputadas locales destacaron mejoras en seguridad capitalina, algunos señalaron su preocupación en el combate a esta con un presupuesto menor.

Una de ellas fue la diputada del PAN Daniela Álvarez, quien dijo que "la seguridad no es un tema negociable" y solicitó al secretario que informe cuales son las acciones dentro de la SSC para depurarla de los "malos " elementos.

Solicitó dar a conocer las acciones que ha tomado la secretaría para depurar a los malos elementos y promover a los buenos.

La dip. @danytlalpan16 de la Asociación Parlamentaria Ciudadana reconoció el trabajo de la @SSC_CDMX, sin embargo, también cuestionó disminución del presupuesto designado para la seguridad en la capital. "La seguridad no es un tema negociable", comentó. pic.twitter.com/Nc0Lcjnoqs — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) November 18, 2021

El perredista Jorge Gaviño durante la ronda de réplica señaló que las cifras presentadas en el tercer informe de Gobierno no toma en cuenta los delito no denunciados estimados. Además agregó que hay delitos que se comenten que no llegan a ser perseguidos por lo que aseguró que "mientras exista impunidad, el delito se va a repetir".

Los legisladores Jesús Sesma y Gonzalo Espina durante su turno solicitaron el uso e inversión en tecnología para el combate de la delincuencia.

Sobre violencia de género dentro de la corporación, la diputada Xóchitl Bravo pidió cero tolerancia y señaló la necesidad de mejorar los sueldos de los policías como parte de la profesionalización, al respecto el diputado priista Fausto Zamorano se sumó al llamado de la profesionalización de la seguridad pública.

El dip. @Gonzalo_Espina del PAN solicitó conocer qué tantas detenciones realizadas por la @SSC_CDMX terminan en sentencias y cómo califica dicha secretaría la colaboración con otras instituciones. También destacó el uso de tecnología para mejorar la seguridad. pic.twitter.com/dVGuXq0xHI — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) November 18, 2021

Además, el deputado Zambrano mostró su respaldo al secretario Harfuch asegurando que cuenta con un "gran aliado" dentro del Congreso.

Entre los legisladores que mostraron su apoyo al funcionario de la SSC, la diputada morenista Maricela Zuñiga reconoció el trabajo de los tres niveles de gobierno en materia de seguridad.