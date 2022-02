Presos están siendo violentados en penal de Barrientos, acusan familiares

Tlalnepantla.- A consecuencia de abusos en contra de la población de Personas Privadas de su Libertad (PPL) recluidas en el penal estatal de Barrientos, en cualquier momento podría originarse un motín en su interior, aseguran familiares de los internos.

Desde la noche del martes, entre los familiares de los presos corrió el rumor de que habían matado a un interno al que apodaban "El Bebote" y que otro más habría resultado herido de gravedad.

Sin que lo anterior hubiese sido confirmado por la dirección del Centro Preventivo y de Readaptación Social, los familiares de los internos comenzaron a inquietarse y muchos de ellos acudieron a pedir informes en las instalaciones del penal.

Quien dijo llamarse "Mary" llegó antes del mediodía a las puertas de la prisión para pedir información y constatar lo que entre los familiares se comentaba respecto a una riña severa en una celda del dormitorio 1, ya que su familiar se encuentra en ese lugar; sin embargo, nadie le confirmó lo ocurrido.

No obstante, trascendió que algunas de las PPL en el penal de Barrientos se comunicaron con sus familiares desde la noche del martes y este miércoles, señalando que todo estaba tranquilo, "sólo eso, que todo estaba tranquilo", se repitió entre los familiares.

De parte del Centro de Readaptación Social de Barrientos no fue posible verificar lo dicho por los familiares, ya que ni siquiera hubo la oportunidad de ser recibido.

Sin embargo, los familiares de los internos, en comunicación entre ellos, hablan de los abusos de un comandante Arias, a quien apodan "El Texcoco"; dicen que él es el que encabeza los abusos al controlar el dormitorio 1 con otro sujeto de apodo "Tayer", señalado por supuestamente mandar a golpear a quienes se niegan a aportar una renta.

Los familiares no quieren hablar abiertamente de lo que ocurre en el interior de la cárcel por temor a que tomen represalias contra sus PPL, "pero lo cierto es que nuestros internos están siendo violentados y amenazados para que no digan nada de lo que ocurre en el interior del penal. Creemos que las autoridades ya deberían hacer algo antes de que estalle la violencia y se amotinen, lo que ya no tarda", escribió uno de ellos en una comunicación interna.





(SAB)