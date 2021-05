Presidente municipal de Xalatlalco acusa de extorsión a líder del Partido Verde

José Ángel René Reza Molina, presidente municipal de Xalatlaco, denunció por las vías civil y penal, al dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Alberto Couttolenc Buentello. Por la primera vía se señala daño moral y en lo penal los probables delitos de extorsión, red de corrupción y tráfico de influencias.

Reza Molina, quien llegó a la presidencia municipal impulsado por el partido del tucán y que posteriormente fue expulsado de este instituto político por el mismo Pepe Couttolenc, para proseguir su administración que termina este año con Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se hizo acompañar por parte de su cuerpo edilicio, como es el primer regidor, la segunda y tercera regidoras, el cuarto regidor, el quinto regidor y la sexta regidora.



Recordó que en 2019, gente del Comité Ejecutivo Nacional y el propio presidente estatal del PVEM, citaron a los presidentes municipales de Tepetlixpa, Polotitlán, Tenango del Aire y Amecameca, para decirles que había más de 30 millones de pesos a repartirles para sus municipios relacionados a un programa federal, por lo que a Xalatlaco le tocaban cuatro millones de pesos, a Polotitlán seis millones, a Tenango ocho millones y a Amecameca 15 millones de pesos, por citar algunas cantidades.



Sin embargo, ya sin la presencia del personaje del CEN, José Alberto Couttolenc Buentello, les comentó a los ediles, que el 90 por ciento debería ser devuelto a las arcas del Partido Verde y el 10 por ciento restante sería destinado a obras de sus municipios. "En el caso de Xalatlaco no aceptamos esos recursos, de los demás desconozco, desistí a ese pago a pesar de las presiones que tuve del dirigente del Partido Verde: decido, el 27 de agosto (2019), mandarle al subsecretario de planeación y presupuesto el escrito donde no acepto y no tengo proyecto para esos cuatro millones de pesos", refirió el alcalde morenista.

El presidente municipal de Xalatlaco, acusó también que en esta misma reunión efectuada en la ciudad de Toluca, en una mesa aparte, Couttolenc Buentello, le mostró unos documentos con cifras que según él se gastaron durante su campaña, lo cual ascendía a 15 millones de pesos, cuando los gastos de campaña del actual alcalde los absorbió de su bolsillo. En aquel entonces se compraron lonas, se pintaron bardas y demás insumos propios de su campaña proselitista.

Fue el día 4 de febrero de 2020, cuando se presume que el presidente estatal del Verde Ecologista de México, se ve con el alcalde Reza Molina en un restaurante de la Ciudad de México, "en esa plática, el dirigente del Partido Verde, José Alberto Couttolenc Buentello, dice que por órdenes de su dirigente nacional, del jefe, tiene la indicación de que si no me reporto con esas cantidades de dinero que él me está solicitando, pues automáticamente me expulsa del Partido Verde Ecologista de México, le comento que no tengo los recursos porque sería quitarle a mi municipio obras de infraestructura, apoyos para mi comunidad y mi gente, si es que accedía a este tipo de chantajes por parte del dirigente del partido estatal, me dice, aguanta calor porque te va a llegar un buen golpe en donde te vamos a expulsar del partido".

Y fue el 7 de febrero cuando el PVEM en el Estado de México expulsa a Reza Molina por no haber dado los porcentajes de los cuatro millones que le tocaban al municipio de Xalatlaco, "No me queda duda que en el Partido Verde Ecologista de México, aquí en el Estado, existen hombres y mujeres probados, con una intachable trayectoria política y que está confiando en ese partido, les hago un llamado para que tengan toda la precaución del mundo y no se presten a estos actos de corrupción", finalizó.

En las denuncias en materia penal y civil también se incluye al Secretario de Organización del citado instituto político, Héctor García y al secretario de Finanzas, Diego Martínez.



SEGUNDA REGIDORA



Rosa Angélica Torres Castro, quien también llegó al cargo en 2019, representando al Verde Ecologista de México y ahora milita en Morena, denunció que de sus dietas salariales mensuales se le llegó a pedir entre el nueve y 15 por ciento.



"Anteriormente había estado afiliada a otro partido y conozco el tema de las cuotas que se deben de dar, pero así como daba mi cuota yo recibía un documento en el que se especificaba la cantidad y hacia donde iba dirigido, con sus sellos y logotipos, entonces, ya tenía yo conocimiento que hay unas cuotas, entonces ese tema lo conozco y fui invitada a este partido (PVEM) pero jamás se nos indicó para qué iba ese porcentaje de nuestras dietas, eso nunca lo acepte", finalizó.

Finalmente, La Silla Rota buscó a José Alberto Couttolenc Buentello, presidente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y también coordinador del grupo parlamentario del Verde Ecologista en la 60 legislatura del Estado de México y no se obtuvo respuesta en su teléfono celular.



