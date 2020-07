Presentan Plan de las Tres C para bajar contagios en Nezahualcóyotl

NEZAHUALCÓYOTL, Edomex.- Un plan emergente denominado las tres "C" fue implementado por el gobierno local, para evitar que suban los contagios de covid-19 y los más de un millón de habitantes deben de acatarlo, ya que hasta el momento, se tiene 4 mil 179 casos positivos del virus y se han registrado 667 defunciones, ocupando el segundo lugar en contagios en el Estado de México.

Nezahualcóyotl ha logrado contener el avance del virus, ya que comparados con sus vecinos Iztapalapa, que ya tiene 9 mil 737 casos de contagios y Ecatepec con 5 mil 083, esta ciudad tuvo su "mayor pico" de defunciones del primero al 7 de junio con 113 fallecidos, en las dos últimas semanas se han reducido el número de muertos por esta enfermedad.

El alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, informó en conferencia virtual, que se inició con el programa "Evita las tres C", es decir que los vecinos de esta ciudad estar en espacios abiertos sin ventilación, lugares concurridos con mucha gente cerca y contacto cercano como conversaciones a corta distancia.

"El riesgo de la aparición de brotes es particularmente alto cuando se superpone las Tres C", expuso el edil.

Reconoció que en este momento se tiene 213 casos activos, pero el "pico" más alto de activos se registraron 311 defunciones el 6 de junio. "Cuando se empezó a considerar como parámetro de medición los casos teníamos 201 casos, al pico máximo de activo fue el 6 de junio con 331, al 13 de julio tenemos 213 casos activos".

Nezahualcóyotl tuvo las semanas más criticas del 18 al 24 de mayo y la del primero al 7 de junio, a partir de ahí, se empezó a registrar un descenso sostenido.

Con la reapertura del comercio ordenado por el gobierno del Estado de México, se tuvo a la plaza de Ciudad Jardín, hasta con mil 800 personas por lo que se tuvieron que cerrar algunos negocios.

Juan Hugo de la Rosa pidió que tanto en el transporte público y en lugares abiertos, la gente use cubrebocas para no exponerse, pero también se debe de ajusta al plan de las Tres C.

Entre las personas fallecidas se reportaron a ocho policías y a un bombero, es decir en mayo murieron 6 uniformados y en junio 3.