Presentan iniciativa para aumentar portación de marihuana en CDMX

El alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para aumentar la portación de marihuana para consumo personal, a fin de que pase de 5 a 30 gramos.

El funcionario morenista dijo a La Silla Rota que portar 5 gramos "es como querer un "six" de cerveza y estar limitado a poder comprar sólo una".

"Treinta gramos es lo que una persona compra de marihuana y no es una proporción que tenga un narcomenudista. Es como si hoy estuviera permitida la cerveza y no estuviera autorizado un six", señaló, luego de reconocer que en su época de estudiante llegó a consumirla.

La iniciativa de ley fue presentada hoy en la diputación Permanente del Congreso capitalino y fue turnada por a la Comisión de Salud para su análisis y dictaminación. Otro de los objetivos que persigue es que los consumidores no llenen los ministerios públicos, y luego ahí les carguen más delitos que no cometieron.

NO CRIMINALIZAR

"No está bien meter a personas a la cárcel e incluso llevarlas al Ministerio Público por estas cantidades. ¿Esto que permitiría? No criminalizar, no saturar al Ministerio Público, a quienes ahí atienden no les gusta que lleguen este tipo de personas porque los distrae de otras actividades. Muchos llegan por eso y les ponen otro delito, como transporte de droga, que es más complicado", afirmó.

Explicó que la idea es aprovechar un principio de oportunidad en la persecución del delito que tiene que ver con no enviar al Ministerio Público a personas por cuestiones menores y que lo correcto es enviar a los consumidores ante un juez cívico.

También ayudaría a la preliberación de personas que están encerradas solo por posesión, añadió el alcalde morenista.

LO VUELVE A INTENTAR

La iniciativa es una réplica de la que Llerenas presentó ante la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace cuatro años, y aunque entonces hubo pláticas con representantes del gobierno de Miguel Ángel Mancera, no hubo avances.

El ex diputado federal cree que el camino ahora es más fácil, porque además la política del gobierno de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es de reducir los riesgos y daños para los consumidores.

"En general nadie desea la criminalización de los consumidores".

Cuestionado sobre si él mismo es consumidor, recordó que llegó a fumar durante su juventud.

"No soy consumidor. Sí consumí en la universidad, y no es algo que hiciera a diario. Y si fuera, no tendría demasiado problema (en decirlo). El problema con el consumo de una droga como la marihuana es el consumo problemático".

fmma