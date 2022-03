Presentan en Toluca iniciativa para evitar uso político de plazas en ayuntamientos

Con la finalidad de evitar que las plazas del personal de los ayuntamientos tengan un uso faccioso o político, ex empleados del municipio de Toluca presentaron una iniciativa llamada Mérito Toluca a diputados locales del Estado de México.

La iniciativa, que es un protocolo de actuación para la gestión del recurso humano ante las transiciones político-administrativas de los ayuntamientos en la entidad, fue presentada a la Oficialía de partes de la LXI Legislatura para su análisis.

"Nos reunimos en familia y nos dijeron que qué nos sorprendía, si cada cambio de administración es así y no debe serlo, no porque llegue otro color nos pueden correr con una mano en la cintura", señalaron los ex trabajadores, quienes han acusado despidos injustificados.

Destacaron que, además, el ayuntamiento de Toluca, tras despedirlos -desde su punto de vista- de manera injustificada, se justificó al decir que se trataban de plazas de aviadores; sin embargo, desmintieron que así fuera.

"Estamos procediendo ante las instancias correspondientes, salimos fortalecidos y vamos sin miedo", señalaron luego de que se detuviera a tres ex trabajadores por manifestarse en el ayuntamiento.

Sin acercamientos con el ayuntamiento

Los afectados recriminaron que no han sido convidados a mesas de trabajo con el ayuntamiento de Toluca para tratar su reinstalación o liquidación, por lo que ya iniciaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

"Tenemos 14, 17 y hasta 28 años de labor, no estamos exigiendo nada fuera de lo que nos corresponde, fueron violentados nuestros derechos humanos y responsabilizamos al gobierno del doctor Raymundo Martínez Carbajal si algo nos pasa a nosotros, familiares o nuestros amigos.

"Sabemos ya que expresar inconformidad es sinónimo de represión. Nosotros sólo estamos pidiendo el diálogo sano y pacífico sin afán de perjudicar a nadie".

Dentro de la propuesta recibida por la diputada local Mónica Álvarez se prevé la creación de un consejo consultivo por cada una de las direcciones que forman parte de los ayuntamientos, para que se evalúe al servidor público y, a partir de la revisión de su expediente, la consideración de su antigüedad y desempeño, se decida la permanencia del mismo en su puesto laboral para evitar los despidos injustificados y arbitrarios.

