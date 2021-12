Presentan avances para proteger la Presa Madín

NAUCALPAN.- Después de una campaña de concientización, de recaudación de firmas y su presentación a autoridades federales, estatales y municipales, la Comisión de la Cuenca de la Presa Madín, presentó sus avances en materia legal, administrativa y legislativa para proteger ese importante cuerpo de agua y su entorno, amenazado por fraccionamientos con devastarlo.

En el evento de presentación del Plan de Restauración de la Cuenca de la Presa Madín y firma del Compromiso por el medio ambiente realizado en el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, la catedrática Claudia Márquez Díaz, destacó al dar la bienvenida a los asistentes que esa casa de estudios trabajará para mitigar los daños provocados al medio ambiente, en unión con la autoridad y ciudadanía, "la Facultad de Estudios Superiores hará lo propio con sus académicos y especialistas para contribuir al mejoramiento ambiental y sustentable en el que se abone a construir una visión metropolitana conjunta", dijo.

En el lugar la científica del Poli, y activista en defensa del medio ambientes, Marcela Galar Martínez, informó que en la Legislatura del Estado de México ya se aprobó un punto de acuerdo en el que se declara a la Cuenca de la Presa Madín como Área Natural Protegida como "Santuario de Agua y Forestal", que permitirá fortalecer el trabajo de la Comisión de Cuenca y de la Sociedad Civil, para lograr en conjunto proteger la zona.

Por su parte, Javier Miramontes, de Preserva Madín, organización de la Sociedad Civil, pidió que las autoridades locales utilicen una planificación inteligente, para evitar descargas de agua de los fraccionamientos, así como regular los tiraderos clandestinos que destruyen el entorno.

"La naturaleza nos es necesaria para sobrevivir como especie y requiere de conciencia, de trabajo en equipo, el discurso no es el importante, la autoridad debe escuchar el problema el cual es el importante y llama a acción colaborativa para reducir la problemática que hoy presenta la Cuenca de la Presa Madín", explicó Miramontes.

En su turno el legislador federal Rodrigo Samperio destacó "Este no es un foro político, pero el problema sí fue provocado por malas decisiones políticas, la situación de la Cuenca Madín nos atañe a todos, si hoy no hubiera estado aquí estaría diciendo con ello, que no me interesa, el estar aquí hoy significa que me interesa y por ello invitó a las autoridades a participar en este tipo de foros tan necesarios".

El legislador Samperio agregó que en breve estará convocando a presidentes municipales, regidores, síndicos, diputados federales y locales, a organizaciones de la sociedad civil, "no solo a platicar, sino a traer soluciones en conjunto con la sociedad civil, ya que es esta la que tiene la solución y saben que se debe hacer."

En el lugar también participó Ana Teresa Casas, presidenta municipal electa de Jilotzingo, quien señaló que ha habido mucho interés de la sociedad civil, por uno de los proyectos que rechazamos contundentemente y que fue el proyecto de bosque Diamante de 20,000 casas, mismo que iban a destruir un importante bosque de encino, que colinda con la reserva Espíritu Santo Chiluca

Agregó que en Jilotzingo "tenemos mucha responsabilidad, somos la cabeza de la cuenca y que entre otras acciones se ha dado la oportunidad para que los jóvenes participen realizando investigaciones que ayuden a solucionar. Desde el primer momento se han abierto las puertas a todas las personas para que les indicaran el camino para encontrar una solución a estos problemas", la presidenta electa refrendó el compromiso del gobierno que encabezará, para colocar la agenda medioambiental como una prioridad para su administración que inicia el primero de enero de 2022.

En su turno la maestra Ma. De los Ángeles Estela Puente García, presentó el Plan de Restauración de la Cuenca, con los diez puntos que establece, entre los que se encuentran: El desarrollo y puesta en operación de las plantas de tratamiento; El manejo de descargas; El retiro del lirio de Presa Madín y creación de humedales; Manejo adecuado de residuos sólidos municipales; entre otros.

Finalmente, la maestra Puente, convocó a autoridades, organizaciones de la sociedad civil, empresarios y ciudadanía en general a la Firma del Compromiso por el Medio Ambiente, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la FES Acatlán.

A dicho evento acudieron la presidenta municipal electa de Jilotzingo Ana Teresa Casas González y el Diputado Federal Rodrigo Samperio, así como Javier Miramontes Figueroa de Preserva Madín, los integrantes de la Comisión de la Cuenca Presa Madín presidida por la Mtra. Ma. De los Ángeles Estela Puente García; representantes de CONAGUA, OCAVM, CAEM, PROFEPA, PROPAEM; así como representante de COPARMEX Metropolitano, asociaciones de colonos, COPACIS, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados en colaborar con la restauración de la Cuenca.