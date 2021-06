Presenta Red de Mujeres Sindicalistas 6 iniciativas laborales

La Red de Mujeres Sindicalistas presentó 6 iniciativas laborales, que serán enviadas al Congreso de la Unión, para ser tomadas en cuenta, sobre temas como democracia y libertad sindical, trabajadores migrantes, trabajo forzoso e infantil, inspección laboral, subcontratación laboral y discriminación y violencia en el trabajo.

Inés González Nicolás, coordinadora colegiada de la Red, explicó en conferencia de prensa que buscan que por lo menos una de sus propuestas termine plasmada en la ley Federal del Trabajo.

Las 6 iniciativas contaron con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Por parte del Observatorio acudió el investigador Alfonso Bouzas Ortiz, quien destacó que México con el actual gobierno federal, vive por primera vez un momento único sobre revisión de temas laborales.

Alfonso Bouzas señaló que la revisión a las reformas laborales es histórica / Fotografía: Especial

"La reforma a la ley federal del trabajo y las reformas constitucionales no están acabadas sino en un punto de arranque", consideró.

NO BUSCAN POLARIZAR

Explicó que por ejemplo se legisló sobre libertad y democracia, la desaparición de juntas locales y la importancia del esquema conciliador, pero quedó incompleta la reforma.

"Le faltó. Es lo que se pudo. No quiere decir que fue la última raya. Hay posibilidad de regresar", expresó.

Agregó que las iniciativas con que trabajaron y que están plasmadas en cuadernos impresos, buscan que se legisle para todos. Aclaró que no se busca polarizar.

"No debemos polarizar porque lo más cómodo es pedir que no haya subcontratación, pero la realidad es terca, nos la impone y nuestra obligación es presionar por mejores reglas y el bien de los trabajadores", aclaró.

También aprovechó para decir que la reforma sobre teletrabajo, hecha a raíz de que el trabajo a distancia se impuso a partir de la pandemia de la covid-19, fue elaborada al vapor.

"Fue más por moda. La pandemia puso a legislar y el legislador sacó en banda unos artículos, una tontería y deberá sacar algo más en serio", pidió.

En la conferencia también estuvo presente la investigadora Flor Edith Blanco, quien habló sobre el tema de trabajo infantil y migrante, incluido entre las 6 iniciativas.

AUMENTA EL TRABAJO INFANTIL

Explicó que el trabajo infantil ha aumentado, pero no es visibilizado, y dijo que en el análisis que hicieron del tema observaron que la Ley Federal del Trabajo ve a niños como objetos de derecho que deben ser tutelados y no como sujetos de derechos, entonces buscan que eso cambie, y que no se criminalice la pobreza que hace que niños, niñas y adolescentes a trabajar.

Respecto al trabajo migrante, dijo que la apuesta de la iniciativa es que se regule y reconozca el derecho universal al trabajo, independientemente de la calidad migratoria de las personas.

A distancia, también participó Aleida Hernández Cervantes, quien habló sobre la iniciativa de discriminación y violencia en el trabajo. Indicó que la propuesta de la Red y el Observatorio es que la ley laboral incluya procedimientos especiales de sanción donde haya violencia contra mujeres, y también buscan que no haya discriminación contra trabajadores que cuidan a personas enfermas.

FALTAN MUJERES EN LOS SINDICATOS: INÉS GONZÁLEZ

Aunque la mujer ingresó masivamente al mundo del trabajo, los sindicatos siguen estando en manos de los hombres. Por ello es importante que las mujeres tomen lugar en discusiones y agenda de dichas organizaciones, planteó Inés González, de la Red de Mujeres Sindicalistas y quien forma parte de la campaña Más Reformas, Más Trabajos.

Dijo que la organización, surgida en 1997, precisamente busca promover el debate y empoderar a mujeres en sindicatos y que tomen lugares de decisión.

"Las mujeres entramos masivamente a la vida laboral en los años 70 pero no ha habido un cambio a nivel de ley como lo tuvimos en 2019, ni tampoco tan profundo en empresas y centros laborales para dar cobijo a dos actores fundamentales: hombres y mujeres. En aquellos años discutíamos, la mujer está ingresando masivamente al mundo del trabajo y este se transformó, el sindicato también, ahora lo que necesitamos es que haya más mujeres ahí para que sus demandas se escuchen", dijo en entrevista con La Silla Rota.

Se destacó la importancia de la presencia de mujeres en la agenda / Fotografía: Especial

Recordó que en la reforma laboral de 2019 la Red participaron en las discusiones, junto con la Unión Nacional de Trabajadores y el grupo de trabajo de la fundación Stiftung.

"Ese grupo integraba a mujeres de la red, UNT y otras feministas que discutían la ley, tenemos una legislación que tuvo cambios fundamentales y vienen de las sindicalistas, no nos regaló nada nadie, fue mucha discusión y cabildeo para aceptar nuestras propuestas".

-¿Qué momento laboral se vive y que aspiran a mejorar?

-La reforma laboral ahora está consagrada en la ley, pero ninguna reforma por sí misma cambia la realidad de la noche a la mañana. Tenemos dos años que se realizó, pero no quiere decir que en dos años vamos a tener un cambio. Es un proceso muy largo que, así como tenemos el cuarto constitucional que se hizo en décadas anteriores, no hemos logrado la igualdad entre hombres y mujeres. No vamos a ser ingenuos y decir que la reforma laboral que se aprobó en mayo de 2019 automáticamente va a cambiar el mundo. Las mujeres lo que queremos es democratizar a los sindicatos y las relaciones laborales. Queremos relaciones más democráticas.

"El proceso que sigue es la incidencia y vamos a buscar que más organizaciones se sumen y firmen las iniciativas, y así hay más posibilidades que nos volteen a ver. Es parte de la incidencia que viene, cabildear con legisladores y no soltar el tema cuando se abra el debate. Puede que se abra, puede que no, tenemos un plan estratégico de incidencia, y vamos a seguir la ruta como está establecido el plan. Lo que más queremos es que hombres y mujeres trabajadores sean escuchados, no se pueden deliberar leyes sin su intervención.

Indicó que los documentos temáticos son investigaciones y debates y las iniciativas están basadas en esos documentos.

"Vamos a sumar fuerzas para cabildear. Así como nosotros vamos a cabildear porque avance la ley en materia laboral, hay gente que cabildea para que no avance, no va a ser un proceso fácil ni rápido, pero nosotras como grupo de la reforma a la ley del trabajo estamos decididos a hacerlo, más allá de términos de esfuerzo y tiempo", afirmó.

