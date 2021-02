Prepa 7 continuará en paro hasta martes próximo: alumnos

La Escuela Nacional Preparatoria número 7 Ezequiel A. Chávez de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reanudará clases hasta que una representación de estudiantes dialogue con autoridades.

“Se van a tomar decisiones y de ahí se decidirá si se pudiera alargar o no el paro” mencionó uno de los jóvenes que encabezan el movimiento, alumno de sexto grado del área 2 quien decidió omitir su nombre por seguridad.

Exigencias de alumnos

El alumno comentó “ese martes vamos a llevar nuestros puntos de pliego petitorio y que se respeten” entre ellos, la no reelección de la Dirección General, poner fin al acoso de maestros a alumnas, mejorar la seguridad de los alrededores tanto dentro como fuera, también dijo que los directivos de la escuela fijaron como plazo el próximo 26 de noviembre para el diálogo.

También se oponen a la reelección de María del Carmen Rodríguez Quitanlán como directora del plantel por segundo periodo.

En la entrada del plantel fue colocado un letrero con el lema “La preparatoria no se abre, estamos en paro indefinido” ¡Sólo alumnos que vayan a apoyar!, el joven informó que no hay inconformidades de los propios alumnos o profesores para ingresar. De acuerdo con testimonios hay situaciones de acoso sexual en contra de los mismos estudiantes, pero que no ha habido castigos contra los agresores.

Apoyo por parte del cuerpo docente

Recientemente volvió a tomar protesta Enrique Graue como rector de la UNAM y mencionó que "es inaceptable que las estudiantes sean acosadas o violentadas en su integridad"

“Hubo ayuda por parte de maestros, trabajadores y alumnos que han estado apoyando la situación, inclusive llegaron para limpiar, hicieron murales, comida para los que quedan a dormir en las noches” mencionó.

En la entrada principal del plantel aún se observan sillas que fueron sacadas de aulas para mantener el cierre de puertas, luego de las declaraciones en paro indefinido e iniciar el retiro de forma pacifica a alumnos, personal de trabajadores y directivos.

Mors.