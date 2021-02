Preocupa a vecinos sequía del Lago Espejo en Cuautitlán Izcalli

CUAUTITLÁN IZCALLI.- Vecinos de fraccionamientos aledaños al Parque Espejo de los Lirios alertaron que el lago, también conocido como Espejo de los Lirios, enfrenta una sequía sin precedentes en los últimos 20 años, debido a la época de estiaje por la que atraviesa el Valle de México y ante la falta de coordinación de las autoridades locales para mantenerlo vivo, lo que, advirtieron, pone en riesgo a muchas especies migratorias que cada año llegan a este lugar ubicado en Cuautitlán Izcalli.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el lago se encontraba en condiciones óptimas hasta finales de noviembre de 2020; sin embargo, hace una semana, cuando la gente pudo regresar a este parque, tras ser reabierto por el cambio del semáforo epidemiológico al color naranja, se percataron que había desaparecido el 60 por ciento del espejo de agua.

"Nosotros volvimos casi una semana después de que se reabrió por la pandemia, pero nos sorprendió mucho que el lago estuviera seco, porque así no estaba antes del cierre, por eso empezamos a reclamarle al gobierno municipal, porque parece que dejó a su suerte el parque, el lago y las cientos de aves que llegan a este lugar. Cerraron el lugar y se olvidaron de todo", comentó Aranza Franco, vecina de la colonia Ensueños.

Su vecino, Julio Rosas, mencionó que, a diferencia de años anteriores, la baja actividad que se presentó en el parque, derivado de la pandemia de la covid-19 y el cambio de semáforo epidemiológico, ocasionó que llegaran más especies migratorias al lago, mismas que se pudieron apreciar en las inmediaciones de éste; sin embargo, se percataron que su estancia fue menor, lo que ahora le atribuyen a la sequía del cauce.

SITUACIÓN SIN PRECEDENTES

El líder vecinal de la colonia Ensueños, Jair Martínez Flores, recordó que el Lago Espejo de los Lirios funciona como un vaso regulador que no es natural, pero que permanentemente es abastecido por las autoridades municipales para preservarlo como un sitio de recreación y de disfrute para quienes visitan el parque y que, al mismo tiempo, se ha convertido en la casa de decenas de aves que arriban al Valle de México en la temporada invernal, para resguardarse del frío.

Indicó que, por primera vez, el lago enfrenta una situación tan delicada que lo pone en riesgo, a causa de esta sequía, pues si bien es normal que se reduzca el cauce en esta temporada, su capacidad no disminuía más allá del 80 por ciento; sin embargo, ahora se encuentra a menos de la mitad.

"Al ser un vaso artificial, no hay escurrimientos que lo estén alimentando, pero permanentemente las autoridades municipales habían gestionado con una empresa para que lo rellenara con sus aguas tratadas, con el fin de que conservara su capacidad, pero ahora no lo ha hecho este gobierno y ahí está la crisis para los animales", dijo.

Jair Martínez aseveró que el gobierno municipal no puede evadir su responsabilidad, al atribuir este fenómeno al cambio climático, pues afirmó que se trata de un evento estacional; no obstante, criticó que hubo una falta de previsión y de capacidad para negociar para que las empresas aledañas se encargarán de su abastecimiento y cuidado para proteger la vida de las especies animales que llegan año con año.

SE PIERDE UN ATRACTIVO NATURAL

Los colonos aseguraron que el parque forma parte de uno de los atractivos turísticos y de recreación más importantes de esta localidad, pues en torno a él y al lago se reúnen decenas de familias para convivir, por lo que lamentaron el descuido en el que se encuentra.

"Ahorita ya no por el covid(-19), pero es un punto de reunión para los izcallenses y sí sentimos feo de que lo tengan así. Volvimos acá porque es un lugar abierto, es un lugar de tradición y nos encontramos con que se está muriendo", dijo Pedro Benítez.

Asimismo, urgieron al gobierno municipal a rescatarlo y que, pronto regrese su condición de lago, para que las especies migratorias pueden volver antes de que inicie su periodo de regreso a Estados Unidos y Canadá.

HAN CAÍDO POCAS LLUVIAS EN EL LAGO

El Gobierno de Cuautitlán Izcalli atribuyó la situación del lago a las escasas lluvias que se registraron en el último año y que provocaron que el cauce no alcance sus niveles máximos; no obstante, afirmó que, a pesar de esta condición, se observó a un mayor número de aves, lo que denota que la salud de éste es óptima.

"Durante la temporada de estiaje de invierno, en la cual nos encontramos, los niveles de evapotranspiración alcanzan picos elevados; los niveles de humedad en el ambiente y el cambio climático son las razones por las cuales gran parte del agua del lago se pierde por evaporación y, a pesar de que, en estos momentos, el nivel del lago se encuentra en niveles mínimos, gracias a la calidad del agua que tiene, puede soportar a una gran población de aves, reptiles y el resto de la fauna acuática", apuntó.

El gobierno local puntualizó que, para regresarle capacidad al lago, la administración municipal y la empresa Alpura, suscribieron un convenio de colaboración para ingresar agua tratada, la cual cumple con los estándares de calidad de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, lo que permitirá recuperar un poco de su vocación.

"El gobierno municipal invita a los visitantes a que no ingresen al lecho seco del lago y a no llevar agua con cubetas, botes o pipas, pues esto no va a cambiar la situación actual del embalse en lo absoluto, pues solo grandes cantidades de agua como lo que se está haciendo con el convenio o las lluvias de verano, van a permitir el aumento en el nivel del agua", mencionó.









(Sharira Abundez)