Preocupa a vecinos construcción de nueva Embajada de EU

Con motivo de la construcción de la nueva Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, vecinos del polígono de actuación Las Granadas, que incluye a 26 colonias de la delegación Miguel Hidalgo, manifestaron su preocupación porque esta zona, donde estará el edificio diplomático, ya se encuentra saturada en servicios e infraestructura urbana.

La nueva Embajada, la cual ya comenzó a construirse, estará ubicada en la avenida Casa de la Moneda, colonia Irrigación a un costado de Río San Joaquín, en un terreno de 3.4 hectáreas. Tendrá una inversión de 943 millones de dólares y se contempla que comience a operar en 2022.

La sede diplomática será levantada por Caddell Construction Co, una de las empresas que concursan para edificar el muro propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump para la frontera con México.

Natasha Lozano, coordinadora del Comité Vecinal de la colonia Irrigación, señala que aunque este grupo de vecinos no se opone en su totalidad a la obra, ya que prefieren este edificio a una mega torre de departamentos, sí consideran que generará una problemática en materia vial.

Además les preocupa que la Embajada pueda privatizar el espacio público, como ya ocurrió en la actual sede en la colonia Cuauhtémoc, así como el tema de las manifestaciones y las vandalizaciones que puedan generar las protestas.

En tanto, Gustavo García, integrante del Comité Ciudadano de la colonia Ampliación Granada, expone su preocupación en torno al predio donde estará la nueva Embajada, ya que en ese lugar estuvo la fábrica de Colgate-Palmolive y aunque de 2015 a 2016 el terrero tuvo un proceso de desintoxicación, existe la duda si los mantos freáticos se contaminaron por los químicos que se pudieron haber filtrado.

La historia de ese predio y de la colonia

Las Granadas, mal llamada Nuevo Polanco por los especuladores y desarrolladores inmobiliarios, era una zona industrial que ha registrado una transformación a partir de la construcción de Plaza Carso. El crecimiento de esta zona se ha permitido a través de programas delegacionales e instrumentos como la transferencia de potencialidad y Sistemas de Actuación por Cooperación.

El atractivo de estos predios para desarrolladores inmobiliarias es que son "susceptibles de reciclamiento", es decir se les cambió el uso industrial a uso de suelo mixto. En el programa delegacional de Miguel Hidalgo de 2008 y anterior a este, se otorgaron facilidades para edificar grandes torres con mucha superficie de construcción.

También se les condonó el requisito de donar el 10 por ciento de los predios para la reserva territorial de la ciudad, así como el no tener área permeable y en su lugar construir sótanos. Es por eso que a finales de 2000, grandes constructoras adquirieron estos predios industriales y comenzaron a demoler las fábricas: Vitro, General Motors y Colgate-Palmolive, esta última fue adquirida por el gobierno de Estados Unidos.

Durante un tiempo tardó en demolerse la fábrica de Colgate y entre los vecinos había incertidumbre de los planes de este predio, porque el proyecto de la Embajada, hasta apenas un par de años, se manejó con confidencialidad.

Antes de 2015 se demolió, salió el concurso de licitación y se ventilaron algunas imágenes del proyecto arquitectónico.

A Gustavo García le preocupa a qué régimen legal o de obligaciones va a estar sujeta la Embajada pues es una sede diplomática pues por un lado aplica la convención de Viena en materia de relaciones consulares, en materia de la inviolabilidad, y por otro están los beneficios que tienen las naciones reconocidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La zona ya está colapsada

En términos normales, por las dimensiones del predio, una constructora tendría que tramitar un dictamen de estudio de impacto urbano con sus respectivas medidas de mitigación e integración urbana.

Aunque en este caso como la obra no será un rascacielos, la superficie máxima de construcción no será de preocupación, pero sí cuál va a ser el impacto urbano al exterior; al interior, la embajadora Roberta Jacobson informó que el edificio será amigable con el medio ambiente: se reciclará el agua y la energía eléctrica.

El problema y es algo que vecinos han cuestionado desde hace tiempo, es que los certificadores internacionales no pueden ser ajenos u omisos con lo implica el entorno al medio ambiente de las colonias, así como el impacto urbano que tiene esa obra en la zona que se desarrolla.

