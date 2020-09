Preocupa a PAN falta de condiciones en sur de Edomex por delincuencia

NAUCALPAN.- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, Jorge Inzunza Armas, aseguró que, si bien existe confianza en el partido de recuperar los municipios urbanos más relevantes de los valles de México y de Toluca, prevalece la preocupación por la condición que guardan las localidades del sur mexiquense, pues señaló que no hay condiciones para que se lleve un proceso electoral sin la intromisión de la delincuencia organizada.

En conferencia de prensa, el líder del PAN en esta entidad afirmó que, en esta región del territorio, se vislumbra complicado el triunfo de su partido, pues no hay condiciones para que la contienda se lleve a cabo en circunstancias parejas para todos los institutos políticos, aunque no precisó a favor de quién operarían estas bandas delictivas.

Jorge Inzunza aseguró que el partido ve con optimismo los niveles de aprobación que el panismo tiene en el territorio mexiquense, a partir de las encuestas que han realizado y a través de las cuales considera que podrían recuperar municipios como Metepec, Toluca y Zinacantepec, en el Valle de Toluca; así como Atizapán, Naucalpan y Tlalnepantla, en la zona poniente del Valle de México, en donde también conservarían Huixquilucan.

Agregó también que este partido ha comenzado a ser competitivo en Cuautitlán México, Lerma, San Mateo Atenco y Valle de Bravo, en donde se ha acortado la distancia con sus competidores, aún sin iniciar el proceso electoral en esta entidad, mientras que, en el Oriente del Estado de México, aseveró se ha incrementado la posibilidad en Ecatepec y Nezahualcóyotl, aunque no tiene el mismo nivel de disputa que otros institutos políticos.

VEN MALOS GOBIERNOS EN LA OPOSICIÓN

El líder del panismo mexiquense atribuyó el aumento en las preferencias electorales a los malos gobiernos que han desarrollado los actuales alcaldes, incluyendo a aquellos que militaron en el PAN, pero que decidieron abandonarlo en el último proceso electoral para disputar una candidatura arropados por la coalición Juntos hacemos historia, conformada por Morena y los partidos del Trabajo y Encuentro Social.

"Tal parece que no aprendieron la lección y eso le ha dado grandes posibilidades a los militantes del PAN, pues parece que no les enseñamos a gobernar. Ahí están los casos en Naucalpan, Toluca, Metepec, Coacalco y Atizapán, donde estamos viendo un fenómeno en general en donde los presidentes municipales de Morena han desarrollado gobiernos mediocres y alejados de la ciudadanía", dijo.

Inzunza Armas lamentó que quienes militaron en el pasado en Acción Nacional y ahora abanderan un gobierno local bajo la protección de Morena, recurran a practicas como la de la alcaldesa de Atizapán, Ruth Olvera Nieto, que utiliza recursos públicos para atacar y eliminar la presencia de la oposición en ese municipio, de cara al inicio del proceso electoral en la entidad.

DENUNCIAN A ALCALDESA DE ATIZAPÁN POR ELMINAR MENSAJES PROPAGANDÍSTICOS

Al respecto, el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Atizapán, Aldo Alejandro León Navarro, informó que denunció a la alcaldesa Ruth Olvera Nieto, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), y alista una querella más ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México, por el uso de recursos públicos contra un partido político en un proceso electoral, al borrar once de las 35 bardas con mensajes propagandísticos que colocó este partido en varias comunidades de esta demarcación.

Indicó que, desde las últimas semanas de agosto y en las primeras de septiembre, Acción Nacional inició una campaña política en el marco del inicio del proceso electoral, con los mensajes "Unidos somos más fuertes" y "El PAN gobierna mejor", los cuales se colocaron en 35 bardas y contaban con los permisos correspondientes de los privados; no obstante, personal de la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Atizapán, resguardados por policías municipales, acudieron durante la madrugada del 07 de septiembre para borrarlos.

Estos hechos quedaron registrados por una cámara de videovigilancia de un negocio aledaño, en donde se observa que los servidores públicos viajaban a bordo de la unidad SPL-18, para despintar uno de los mensajes que se eliminaron en las colonias Lomas de Tepalcapa, San Juan Bosco, Margarita Maza de Juárez, Lomas de San Miguel, Lomas de San Miguel Norte, Tierra de En Medio, Adolfo López Mateos, Profesor Cristóbal Higuera, Lázaro Cárdenas, Alfredo V. Bonfil y Los Olivos.

"La alcaldesa no desea que los atizapenses recuerden que Acción Nacional gobernó mejor que Morena. Los ciudadanos están arrepentidos de haber votado por Ruth, porque es una persona que no conoce Atizapán y no conoce a los ciudadanos. Borrar las bardas es un acto de autoritarismo, pues se cuenta con los permisos y son bardas privadas. Están callando las voces opositoras, pero no lo vamos a permitir, pues contamos con el apoyo de los atizapenses y vamos a pintar de azul Atizapán de Zaragoza en 2021", aseveró.

AYUNTAMIENTO NO HA SIDO NOTIFICADO

Al respecto, el Ayuntamiento de Atizapán señaló que la Dirección de Asuntos Jurídicos aún no ha sido notificada de alguna denuncia presentada ante la Fepade por estos hechos, por lo que se mantendrá atenta a ésta.

Agregó que será ante esta dependencia autónoma donde habrá de dirimir cualquier denuncia relacionada con la desaparición de estos mensajes, los cuales, consideró, podrían ser actos anticipados de campaña, toda vez que el proceso electoral iniciará hasta el mes de enero en el Estado de Mexico.

(Sharira Abundez)