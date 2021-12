Premian a comerciantes, trabajadores y deportistas en Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl.- Josefina Herrera fue una de las 19 personas premiadas este lunes en Nezahualcóyotl por su trayectoria y aportación al desarrollo del segundo municipio más poblado del Estado de México.

Junto a sus padres y su esposo se sentaron en la tierra del "Coyote en ayuno" en los años 1966 para forjar su historia como pioneros en el comercio ambulante en la región oriente del Valle de México.

"Mi papá y su hermano compraron terrenos ahí en la colonia Agua Azul, fue así como llegamos aquí a Nezahualcóyotl. Yo era muy jovencita, pero ya estaba casada y tenía hijos", dice sentada en el teatro auditorio del Parque del Pueblo.

(Foto: Manuel López)

A sus más de 70 años, nadie había reconocido sus aportaciones para generar una de las marcas de venta de calzado más popular en esta localidad, y que a la fecha se ha convertido en una las tiendas locales con mayor prestigio de la región.

Se trata de las "zapaterías plata", ubicados entre la población del municipio de Nezahualcóyotl, donde cada año encuentran zapatos, tenis y botas para las actividades diarias de los obreros y estudiantes que habitan esta localidad.

"No nunca. No he participado cerquita de algo público como ahorita", reconoce con alegría. Y es que después de varias décadas de esfuerzo logró crecer su negocio con ayuda de los comercios de la Ciudad de México, donde se abastecia de productos.

(Foto: Manuel López)

"Llegamos desde el día que se inauguró el mercado Mariano Matamoros y empezamos en ese tiempo porque se nos dio toda la oportunidad porque nos daban todo el zapato que quisiera llevar a la zapatería a crédito ahí en Tepito porque de ahí venían directo de dónde fabrican los zapatos".

"Una de mis hijas estudio el primer año de primaria ahí sentada en el local del mercado. Tuve ocho hijos y pero todo el dinero para sus estudios salió de la venta del zapato, trabajando ahí pude que todos estudiarán", dice.

(Foto: Manuel López)

Como ella, 19 personas, entre estudiantes, catedráticos, atletas y profesionistas recibieron una escultura del "Rey poeta Nezahualcóyotl", como reconocimiento a su trabajo y el esfuerzo que les ha permitido destacar en el engrandecimiento de esta ciudad.

El evento fue encabezado por el alcalde Juan Hugo de la Rosa, quien señaló que la intensión era al menos de forma simbólica el agradecer a quienes han enfrentado las adversidades con un espíritu solidario a favor del progreso del municipio.

"Sin lugar a dudas el reconocimiento es para todos aquellos que con sus manos y anhelos edificaron viviendas, calles, drenajes, escuelas y todo lo que hoy es producto del trabajo y esfuerzo de las primeras generaciones que habitaron y fundaron la ciudad", dijo.

Los reconocidos por el edil con una escultura en bronce del Gran Tlatoani Nezahualcóyotl, fueron:

Graciela Martínez Valadez, Comerciante del Mercado Eleazar García Rodríguez. Carlos Daniel Nieto Díaz, estudiante destacado. Pedro Martínez Osorio, escultor. Mayte Ivonne Chávez García, árbitro de la FIFA y Premio Nacional del Deporte 2021. Guadalupe Estrella Salazar Calderón, estudiante destacada. Marcos Nicolas Sosa, flautista. Francisco Ávila Partida, comerciante del Mercado 2 de Junio. Oscar Aguilar El Flay, precursor del Grafitti. Eduardo Alberto Gutiérrez Cortes, Campeón Panamericano de Jiu Jitsu. María Luisa Escamilla Padilla, comerciante del Mercado Nuevo Evolución. Sofía Elizabeth Ramos Rodríguez, Campeona Mundial de Marcha Sub 20. Fabián Misael Jaimes Nava, Basquetbolista Profesional. Marcia Judith Caloca García, Comerciante del Mercado José Luis Salcedo Solís. Enrique Casaos Cano, musico. Alejandra Gutu Deskens, fundadora de Neza. Josefina Herrera, empresaria y fundadora zapaterías Plata. Eloína román valle, precursora de la promoción social y cultural. Fernando Macedo Chagolla, director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Héctor Carabantes Piñón, Sacerdote y promotor social.

aemz