Precisión, paciencia y tecnología posicionan el moldeo en barro de Metepec

METEPEC.-Cuando el barro llega al taller de Asael Castillo, ubicado en Metepec, Estado de México, parece casi imposible adivinar que será convertido en artesanías. Lo tiene que moler y mezclar con agua para que tome una consistencia perfecta que le permita a sus manos modelar los conocimientos de cinco generaciones de artesanos.

La pandemia de covid-19 ha significado para él una oportunidad de utilizar como escaparate las redes sociales, ello le permitió que no hubiera una crisis de la que no pudiese levantarse. Con precisión, paciencia y hasta cariño, moldeo el barro, para una mariposa de apenas 10 centímetros sale tomarse hasta seis días pues no sólo es crearla, también dejarla secar, cocerla y pintarla, cada pincelada es un brote de inspiración.

"Hemos estado trabajando en el mundo electrónico, la pandemia fue un parteaguas para nosotros al ser un taller, sí de cinco generaciones, pero que no había utilizado las herramientas electrónicas, nos permitió, en su momento, mientras todo el mundo estaba viendo su teléfono, decirles ´estamos acá, también existimos en Metepec´ y nos ha permitido tener un mayor reconocimiento de nuestro taller y nuestras artesanías".

Mientras daba toques finales a las piezas de los nacimientos que adornarán decenas de casas este diciembre, Asael señaló que actualmente tienen una plantilla de 15 personas a las que se les ha podido mantener el empleo no sólo por el boom que ha tenido su taller, Artcraft, en redes sociales, sino porque también se ha dedicado a enseñar el arte de crear emociones con barro.

"Artcraft inicia hace diez años, hace diez años decidí trabajar en el taller de mi papá, de mi abuelo, pero ya de manera independiente, llevando mis propios diseños, cambiando algunas en cuanto a la presencia electrónica y en museos".

Y es justamente su creatividad y las ganas de complacer a sus clientes lo que ha posicionado al joven artesano, pues lejos de crear piezas en serie, a cada una le da personalidad o toma en cuenta lo que le piden, lo mismo ha creado nacimientos tradicionales que figuras de la Virgen María amamantando al niño Jesús.

"El tema de los nacimientos nosotros lo trabajamos todo el año, diciembre es nuestra época más fuerte y algunas de nuestras piezas forman parte del acervo de Nacimientos Mexicanos del Fomento Cultural Banamex, como la trajinara, algunos árboles de la vida y los nacimientos en diferentes expresiones. Entonces, muchas veces los clientes ya los vieron en museos y los referencian con nosotros o vamos creando nuevas piezas con detalles que los hacen únicos como chapa de oro, hoja de oro de 22 kilates, o detalles que los hacen únicos".

Modelo en barro de nacimientos

Según el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM) hasta 2019 estaban registrados 260 artesanos que desarrollan alguna actividad relacionada con la alfarería; alrededor del 60% de ellos cuenta con talleres propios que disponen de hornos convencionales -de leña- para el quemado de sus piezas.

Asael lo mismo ha creado nacimientos tradicionales que figuras de la Virgen María

"Nuestra misión es preservar la tradición de la artesanía y arte en barro de Metepec, es por ello que damos talleres de pintura pero también le damos la oportunidad a la gente de que pueda venir a modelar sus piezas, esto con la intención de que la artesanía mexicana no se quede solo para nosotros como artesanos, sino que si alguien aprender y compartir, estamos abiertos a esto con la intención de que el acervo que tenemos lo podamos compartir y pueda ir creciendo más".

No hay un tiempo definido para la creación de una pieza en barro, aseguró Asael, pues para él, un artesano imprime sentimientos en cada figura que moldea, que es lo que comparte con cada persona que realiza una compra en su taller, pues hay piezas que se tardan sólo en secado hasta tres meses, por lo que cuida cada detalle y se toma su tiempo, por ello, hizo un llamado a sus compañeros a dignificar su oficio y cobrar conforme a las horas invertidas, pues sólo así se podrá hacer competencia a la producción en serie que se importa desde otros países.





