Precio de boleto del Metro y fin de fotomultas se mantiene

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 28/12/2018 05:04 p.m.

El proyecto de Código Fiscal y la Ley de Ingresos para la Ciudad de México contempla que a partir del 1 de enero de 2019 desaparecerán las fotomultas, y sólo se colocarán inmovilizadores o "arañas" a los vehículos infractores que no tengan placas de la capital.

El proyecto, aprobado por Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, así como de Hacienda del Congreso local, establece además una actualización de 5.2 por ciento en el Impuesto Predial y que no aumentará durante ese año el precio del boleto del Metro.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Valentina Batres, explicó que por la desaparición de las fotomultas se dejarán de recaudar mil 100 millones de pesos, que es no es necesario compensar pues el gobierno tendrá un menor gasto.

"No se compensa, por eso estamos calculando ingresos menores este año, no hay un ingreso mayor, no se ve un impacto en el aumento porque traemos una política fiscal de ayuda, de corrección del predialazo y porque desaparecieron las fotomultas", expuso.

Explicó que en el caso de las llamadas "arañas" o inmovilizadores sólo se colocarán a los vehículos foráneos que cometan infracciones.

"Se planteó como excepción para poner la araña cuando uno se estaciona en lugares prohibidos que los vehículos que tengan placas de la Ciudad de México no se les ponga ese aparato, (pero) eso no se les exenta del pago de la multa", detalló.

La legisladora indicó que en lo que respecta a los parquímetros se tiene una estimación de 105 millones de pesos en las colonias Juárez y Cuauhtémoc que administra Servimet, mientras que por medio de Ecoparq los ingresos se calculan en 120 millones de pesos, en colonias como Polanco, Condesa y Roma.