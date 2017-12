ELECCIONES CDMX

Precandidatos a la CDMX no están a la altura: independiente

Xavier González Zirión es el primer aspirante a la candidatura independiente a la jefatura de gobierno en rebasar las firmas de apoyo ciudadano

SHARENII GUZMÁN 21/12/2017 05:33 a.m.

Xavier González Zirión es el primer aspirante a la candidatura independiente a la jefatura de gobierno en rebasar las firmas de apoyo ciudadano. Hasta el momento ha logrado 109 mil 28. Para participar en la contienda el Instituto Electoral de la Ciudad de México tendrá que acreditar las firmas recolectadas a través de la aplicación del INE, que no estén repetidas ni que las credenciales de elector permanezcan a personas fallecidas.

Aunque el empresario del ramo farmaceútico logró las 75 mil 500 de apoyo ciudadano que establecen los requisitos, recolectará más firmas para sumar más adeptos y escuchar las demandas ciudadanas. Dijo que aprovechará para recorrer la ciudad, ya que, en comparación de los aspirantes con partidos, está en desventaja por el espacio en radio y televisión, así como por el financiamiento.

En entrevista con La Silla Rota aseguró que estará en la boleta del 1 de julio de 2018 a un lado de opciones obsoletas que no proponen nada nuevo ni que ofrecen a la ciudadanía. Sobre Alejandra Barrales dijo que no estaba a altura de la contienda y dijo que lo único que le interesa es robar del erario. De Claudia Sheinbaum y Mikel Arriola criticó a los partidos que los arropan.

El ex candidato ciudadano arropado con el PRI a la Miguel Hidalgo en 2015 y sobrino de Víctor González Torres, Dr. Simi va con Podemos Juntos, asociación que también lanzó a 14 aspirantes a candidatos a diputaciones federales, los cuales ya alcanzaron las firmas, falta que el Instituto Nacional Electoral (INE) las apruebe.

En la Ciudad de México, Podemos Juntos va con 18 aspirantes a diputaciones locales, y cuatro a alcaldías. Algunos todavía están en proceso para que puedan continuar el camino a la candidatura independiente, otros ya pueden empezar a recolectar las firmas de apoyo ciudadano.

¿Cómo fue esta experiencia de buscar las firmas?

Nos costó mucho trabajo la aplicación, no es que no sirva, nos frenó mucho porque tuvimos que corregir los datos, no los capta bien. Es una aplicación muy mala. A lo que te obliga es que los datos que captura mal de la credencial se tienen que poner de manera manual y ya después del aprendizaje, estamos corrigiendo lo que la aplicación hace mal.

Tiene que haber una mejor aplicación, los candidatos tienen que trabajar. Tengo siete años trabajando esta candidatura y no me cuezo al primer hervor. Tenemos propuesta para todos los problemas de la ciudad.

El proceso fue lento, tortuoso, pero nos sirvió para darnos a conocer y para empezar con un número poderoso. A pesar de que muchos encuestadores no nos han encuestado. Nosotros vamos a estar en la boleta. Empezamos con un piso de 10 por ciento y vamos con una tasa de indecisos del 35 por ciento. Esta es una elección que vamos a ganar, porque además va a ser una boleta bien compacta, no va haber muchos candidatos.

Ya tenemos las firmas, tiene que terminar el plazo y tienen que hacer una revisión final. Yo la veo muy holgada. Voy a seguir trabajando porque es la única manera que nos dejan para promocionarnos. A los partidos políticos les dan decenas de miles de spots y dinero. Nosotros vamos con recursos propios. Queremos sacar más firmas para que la gente nos conozca y tener presencia en medios, darles nuestra propuesta para que la gente nos conozca.

Se perfila que haya tres candidatos con partidos

Será una boleta muy compacta con candidatos con muchas carencias, a Claudia Sheinbaum la veo totalmente carente, se la están comiendo los rateros que están en Morena, ya pusieron a Víctor Hugo Romo para la Miguel Hidalgo, que es un tipo de tiene varios procesos en contra, está trabajando con el delegado de Tláhuac que es un narco. Y aunque ella sea una buena mujer, como ella gobernaría no funciona. De esto ya no queremos, más de lo mismo.

Mikel Arriola puede ser bueno o malo, pero con el lastre que tiene de partido con el que va. Su aspiración es llegar al 11 por ciento con toda la alianza de partidos que tiene, el Verde y Panal.

¿Qué demandas o quejas te encontraste al recorrer las calles en búsqueda de firmas?

Desde hace mucho ya lo tengo estudiado, aquí se refleja una vez más el deseo de los capitalinos, estamos muy molestos con el tema de la seguridad, es un tema primordial. Estamos molestos porque los gobiernos no están haciendo nada. Estamos molestos por la corrupción y todo lo que eso atrae en cuanto a disminución de posibilidades para los capitalinos. Deterioros en niveles de vida.

El gobierno de Mancera ha sido particularmente malo e ineficiente en cuanto a darnos esa calidad de vida y nos ha quitado mucho. En movilidad cómo estamos, al igual que en delincuencia, se ha deteriorado mucho.

Mancera va a empujar a la candidata que tiene que es Alejandra Barrales, ya amarró con Anaya. Ojalá que sea otro, porque sería una competencia de más nivel. Ella deja mucho que desear, es muy ratera y es lo único que tiene. Ha maceado a los grupos del PRD para que la tengan en una buena posición.

¿Cómo crees que van a ser las campañas con estos precandidatos que se perfilan?

Si fuera Chertorivsky la contienda fuera de mejor nivel. El PRD y Morena se van a dar con todo fisicamente y el PRI tiene en Cuajimalpa tiene a un grupo muy violento que son Los Claudios, pero eso no es la votación. Se seguirán agarrando a sillazos y se sacarán los ojos porque no quieren soltar el hueso, y si quieren defenderlo, no lo van a lograr.

Los ciudadanos van a salir a votar solos, por más que se ve que será una campaña violenta entre Morena y el PRD, y el PRI en Cuajimalpa.

¿Qué es lo que podrás hacer ante este panorama en las campañas?

Ellos van con mucho dinero, nosotros vamos con capital intelectual, vamos con propuestas. Nosotros tenemos que cambiar la forma de gobernar la ciudad. Incluso ya me están copiando algunas cosas, yo vengo diciendo desde hace meses que las fotomultas son una agresión en contra de los ciudadanos y ahora en un descuido Sheinbaum dice que hay que quitar a las fotomultas.

Los candidatos no tienen idea de lo que van hacer, porque están pensando corporativamente como partidos políticos, ellos están pensando en el desvío de recursos para el acarreo. El robo del arca pública para comprar votos por la vía de una despensa, un costal de cemento o una lámina.

Nosotros tenemos propuestas para cambiar y mejorar la vida de los capitalinos. Ese dinero que se están gastando, nosotros lo vamos a usar para cambiar las cosas. Me alcanza para pavimentar la ciudad, me alcanza para líneas del Metro, para proyectos para potenciadores de los ingresos de los capitalinos. Vamos a hacer un sistema de Wi-Fi en toda la ciudad que sea de calidad y gratuito.

La gente en mi gobierno ganará 40 por ciento más de lo que gana hoy, ese es un compromiso y ya estoy trabajando en los programas para que eso suceda. También vamos a mejorar la vida independientemente de la economía de la gente. No es posible lo que la gente gasta en tiempo y dinero en trasladarse de un lugar a otro.

¿Qué diferencias o carencias tienen los independientes contra los que van con partido?

Ellos van con mucho dinero y van a comprar votos. Nosotros tenemos la ventaja, porque la gente ya sabe que son más de lo mismo y son corruptos, ya no se dejan. Nosotros tenemos un gran capital intelectual en el grupo, que nos dio propuestas para resolver los problemas de la capital.

¿Hay piso parejo?

Claro que no lo hay, porque los independientes no tienen nada. Los recursos son propios. Es lo que podamos hacer con nuestras manos, con voluntarios, con amistades. Los partidos públicos tienen al erario.

Vamos a estar en contienda con Morena y les vamos a ganar. Porque pusieron a candidatos pésimos. La mafia partidista puso a los peores candidatos. Sheinbaum tiene mucho que desear, ha estado rodeada de mucha gente nefasta y los ciudadanos lo saben. Alejandra Barrales es la personificación de la corrupción y de los malos manejos de la capital. Y en el caso del PRI, es un partido sin perfil y con un rechazo absoluto y escogieron a un candidato sin perfil y con rechazo.

¿Cómo surge Podemos Juntos?

Yo tengo un tema de cambiar la ciudad por la vía independiente desde hace seis años y hay mucha gente que está en los mismo. Empezamos a abrir el grupo a gente que quisiera contender y que tenga ciertas características como ganas de trabajar, honestidad, que no tengan ningún antecedente de tocar recursos públicos.

Fuimos armando un grupo interesante y amplio. El corazón del grupo es reorganizar el sector público corriendo de ahí a todas las personas que están para desviar recursos para temas partidistas y que todo ese dinero vaya directo a obra pública y en beneficio de los ciudadanos enfocados 100 por ciento a que tengan un mejor nivel de vida. Se constituye Podemos Juntos como organización civil hace dos meses.

Siempre he buscado el tema sin partidos políticos. Hemos hecho muchas campañas tratando de estar por fuera de los partidos políticos. Los partidos no quieres soltar la chuleta.

He tratado de juntarme con el mayor número de expertos posibles en los diferentes temas de la ciudad y tomar todas las propuestas limpias, posibles para que mejore la ciudad y de ahí hacer una propuesta de gobierno general que tiene que pasar por el tema de recursos.

