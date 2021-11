Potro Bus de UAEMEX vuelve a ponerse en marcha tras 20 meses inactivo

Tras 20 meses inactivo, el potro bus volvió a correr por las calles de Toluca para brindar el servicio de transporte a los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).

Las doce rutas se reactivaron a partir de las 5:50 de la mañana y partieron de distintos municipios hacia los distintos complejos universitarios ubicados en la capital mexiquense.

En tanto, también regresan a los usuarios a sus lugares de origen, por lo que última unidad sale a las 11:00 de la noche.

(Foto: Fernanda García)

Para Pablo, la reactivación significa un ahorro de 100 pesos diarios, que es los que gastaba en transporte público para poder llegar a Ciudad Universitaria desde Santiago Tianguistenco, dinero que -asegura- le hacia falta para poder cubrir otros gastos como comida.

"En agosto no quise regresar con las clases presenciales pero, desde que nos vacunaron, la verdad es que ya quise retomar acá porque no es lo mismo, se necesita estar en el aula pero me salía caro, mis papás me dan todo pero sé que para ellos es difícil hacer el esfuerzo, ya con el Potrobús pues es más fácil porque es gratis".

(Foto: Fernanda García)

Para hacer uso del servicio, sólo hace falta que el o la estudiante presente su credencial universitaria o bien, su tira de materia y una identificación oficial con fotografía para corroborar su identidad.

"Bueno, ahorita cómo estamos ya en semáforo verde vamos a dar la capacidad del 100 por ciento del autobús que sin 41 alumnos en los Volks Wagen y 39 alumnos en los demás. Esperemos que haya afluencia y que tengamos que dar ese servicio, comentó Juan Carlos Hidalgo, coordinador del Potrobús en el Valle de Toluca.

Juan Carlos Hidalgo, coordinador del Potrobús (Foto: Fernanda García)

Aunque la demanda fue baja en este primer día, todos los horarios corrieron y salieron justo a tiempo, por lo que se espera que en los días subsecuentes en la foto dentro de las unidades aumente.

Los Potrobuses hacia Ciudad Universitaria se pueden tomar desde Metepec, Tenango, San Juan de las Huertas, Ixtlahuaca y Lerma.

Hacia El Cerrilo se aborda en la Terminal de Autobuses de Toluca y en Rectoría; hacia Los Uribe desde Metepec.

(Foto: Fernanda García)

En tanto, para llegar a las Facultades de Química, Enfermería y Medicina, se puede abordar la unidad en Temoaya, Zinacantepec, Sauces y Santiago Tianguistenco.

Los horarios se pueden consultar en las redes sociales de la UAEMEX.

Cabe mencionar que para subir al Potrobús, se debe portar cubrebocas así como permitir que se les proporcione alcohol gel y se le tome la temperatura.

aemz