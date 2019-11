Posponen votación de ley de planeación urbana; lleva meses de retraso

La planeación de la ciudad de México para los próximos años, prevista por la Constitución capitalina, va con atraso.

Este jueves 7 de noviembre el Congreso de la Ciudad de México pospuso la votación de la ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, que debía estar listo en marzo de este año.

Con ello también habrá menos tiempo para elegir a los integrantes del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, para enero del 2020, y hacer la Planeación General de la ciudad a 20 años, que debe estar lista en octubre del próximo año, advirtió Mónica Tapia, integrante del colectivo urbano Ruta Cívica.

Se trata de un tema que tiene que ver con la planeación de la ciudad a largo plazo, agregó. Ella, junto con otras organizaciones y ciudadanos aprovecharon el impasse legislativo para llevar una propuesta al Congreso sobre cómo elegir a los integrantes del Instituto de Planeación para que tenga un toque ciudadano y no sólo político.

-¿Qué se juega la ciudad con esta ley de planeación?

-Sus próximos 20 años, el futuro, su sostenibilidad, su crecimiento económico, sus conflictos urbanos, su viabilidad, lo que la ciudad debe ser y no es, el futuro de los barrios, saber qué pueden construir, que es legal o ilegal, la corrupción, los carteles inmobiliarios, son las reglas que van a redefinirlo todo, respondió a La Silla Rota la activista.

Actualmente la Comisión de Administración Pública local, encabezada por la morenista Guadalupe Chavira, tiene cuatro iniciativas, la más reciente de la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero el tema está empantanado, explicó Tapia.

La propuesta entregada por los ciudadanos respecto al Instituto de Planeación no sólo es atendible, sino que puede evitar a que dicho órgano sea tomado por perfiles especializados pero que han sido los que han estado los últimos años con el Cártel Inmobiliario, aseguró a La Silla Rota el diputado panista y autor de una de las iniciativas sobre la ley de planeación, Federico Döring.

"El riesgo es que si la ley de planeación se aprueba antes de la aprobación de la ley orgánica del Instituto, esta no establece candados para garantizar la idoneidad de los funcionarios y no se vaya a apoderar así el cartel inmobiliario del instituto, a través de esas convocatorias (para los cargos del instituto); podría ser un daño irreparable", agregó el legislador.

Explicó que en el artículo 15 de la Constitución se establece el perfil de los funcionarios como el director general o el directorio técnico, al cual solamente podrían aspirar perfiles especializados.

"¿Quién va a tener méritos? Quien trabajó en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y que toda la vida han estado al lado de carteles inmobiliarios", alertó.

Pero ahí es donde el Congreso capitalino puede participar para evitar que esa nomenclatura se adueñe del instituto durante 15 años, como lo establece la Constitución local.

BUSCAN GARANTIZAR AUTONOMÍA DEL INSTITUTO

El alargamiento de la discusión en el Congreso ha permitido que ciudadanos, activistas, urbanistas y arquitectos de la iniciativa privada construyeran y presentaran la mañana de este 7 de noviembre al Poder Legislativo capitalino una propuesta común para buscar incidir en el Instituto de Planeación, con el fin de garantizar su autonomía y que no esté sujeto a los vaivenes propios de los cambios de administración, dijo Tapia.

El documento hace propuestas sobre los mecanismos de designación y perfil idóneo de los siguientes órganos del instituto de planeación:

Junta de gobierno; el Comité de selección del titular del instituto; el directorio técnico; el Consejo Ciudadano.

Tapia afirmó que decidieron hacer su propuesta al considerar que de los cuatro dictámenes, en ninguno están claras las funciones de los órganos de gobierno ni cómo serán designados.

Para Ruta Cívica, es vital que sean tomadas en cuenta las propuestas ciudadanas y garantizar que como lo dictó el Constituyente, el Instituto de Planeación del Desarrollo sea independiente y autónomo.

"El plan general de planeación que es cada 20 años o de ordenamiento cada 15 años, no debería estar cambiando o el sistema de información no debería estar haciéndolo tampoco y como ya sabemos cómo son las dinámicas gubernamentales, es evitar esto, que cada que viene un jefe de gobierno nuevo, diga ´eso era de Mancera, eso de Ebrard´, y por eso se vuelve a reinventar todo".

Pero además de la autonomía, proponen que haya expertos que blinden el funcionamiento. Reconoció que el retraso en la aprobación de la Ley sirvió para que se organizaran, pero lo preocupante es que habrá poco tiempo para elegir a quienes integren el Instituto y después hacer el plan de desarrollo a 20 años.

"El Instituto debe estar instalado el 1 de enero, si queremos que haya convocatorias abiertas no de un día o semana sino que sepa la gente la convocatoria y se inscriba, que haya comparecencias públicas, y se entrevisten personas para 38 cargos, no sé cuántos lleguen por cada cargo. Eso de aquí al 1 de enero no sé si pase y luego el plan general debe de estar listo en octubre de 2020, en menos de un año. No solo es instalar el instituto de planeación, el sistema de planeación sino que ya se hizo un plan en menos de un año, 20 años planeados en menos de un año. Eso no es de la calidad que esperamos y luego vienen los planes de ordenamiento territorial de las alcaldías que deben estar en octubre de 2021.

"Vas a tener solo un año para tenerlos todos, no se han actualizado en 13 años o más, imagínate cómo va a acabar. Está muy apretado, puede ser que sin el escritorio, datos sólidos ni debate que nos comprometa a respetar la planeación", criticó.

Cuestionada sobre si el colectivo había podido presentar sus inquietudes al Congreso y al gobierno capitalino, dijo que con los diputados Chavira y Federico Döring y quien también presentó una iniciativa, sí ha hablado con sus equipos técnicos.

En el caso de funcionarios de gobierno ha intentado hablar con varios secretarios, subsecretarios, consejeros jurídicos y sus equipos y han hecho llegar varias propuestas y comentarios e incluso ha buscado audiencia con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

"Fui a audiencias de las 6 de la mañana y no me han canalizado y hasta hablé para preguntar porque si a los 15 días no te canalizan debes llamar. Fui desde el 12 de septiembre y no he recibido respuesta. Mi propuesta era hacer una mesa de trabajo, discutir, no era más".

??El Congreso capitalino recibió propuestas ciudadanas en materia de planeación



?????https://t.co/zE4TC270zq pic.twitter.com/Xpo3uYxndF — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) November 8, 2019

LEY DE PLANEACIÓN, EN UNA SEMANA

Döring afirmó que lo lineamientos de la ley podrían ser acordados en una semana y de ahí pasar a comisiones para su dictaminación y aprobación en el Pleno. Adelantó que además se tomarán cuenta otras propuestas de las organizaciones, como la gestión de riesgos que se aprendió con los sismos del 19 de septiembre.

"Que se obligue ahora a planear ciudades no solo en términos de cajones de estacionamiento y pisos de construcción sino que la realidad tiene que obligar a tener un criterio transversal en planeación, que Protección civil sea parte de la planeación.

"Otro tema que piden la academia y organizaciones es que que la dinámica económica inmobiliaria no vaya a depredar la ciudad que no se pueda construir a diestra siniestra donde no hay factibilidad hídrica. Porque primero la Seduvi da permiso y aun si no hay agua, entonces lo determina a factibilidad del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, donde una opción es que hagas obra hidráulica para tu obra y otra es que a billetazos lo hagan los inmobiliarios y Sacmex haga tubería pero la colonia queda igual en ambos casos".

fmma