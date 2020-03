Posponen clase masiva de box en CDMX; pero mantiene otros eventos

Los eventos públicos en la Ciudad de México seguirán adelante, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, Sheinbaum indicó que, sin embargo, se pospondrá una na clase box masiva en Iztapala, que era para el sábado para un récord Guiness.

También la final de la Olimpiada Comunitaria, que iba a ser en el Zócalo; el partido de futbol planeado para este sábado, se mantiene, aclaró Sheinbaum.

Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la CDMX, afirmó que sí van a reforzar las brigadas el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para detectar casos de coronavirus.

"Vamos a duplicar el número de brigadas, por ahora son 40 personas en grupos de tres a seis, según la cantidad de personas que vengan en un vuelo. Y vamos a comprar cámaras sensibles al calor, tenemos tres por ahora", aseguró.

La jefa de gobierno dijo que se han estado aislando a todos los casos importados.

Indicó que no se ha pasado a fase dos, que implica contenciones mayores, dependiendo de los casos.

"No quiere decir que si uno tiene COVID19 va a ser grave, en la mayoría de quienes han mostrado síntomas, ya han sido incluso dados de alta. Estamos actuando conforme a los protocolos de la OMS", agregó.

Dijo que hasta el momento no hay indicaciones de que se cierren las escuelas, ya que no tiene impacto hacerlo.

“Algunas escuelas lo hacen, es muy respetable. La UNAM dijo que lo hará, pero se adelanta a su periodo de vacaciones", dijo Sheinbaum, "en este momento no es necesario".

"Tomar estas medidas de manera anticipada tiene impactos económicos, no marcoeconómicos, sino a quien vive al día. Eso no quiere decir que por eso no se tomen, sino que se tomen cuando se deban de tomar", recalcó la jefa de gobierno. “No es un tema político, es un tema técnico y científico”.

Aseguró que las decisiones que está tomando el gobierno están basadas en criterios científicos. “No es un tema político, es un tema técnico y científico”.

“Lo dijo la OMS, que México es ejemplo de que se tomaron las medidas necesarias. Y es un criterio científico que todos los días se evalúa y a partir de ahí se toman decisiones", dijo Sheinbaum.

cmo