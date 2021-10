Por violencia otorgan más de 78 mil medidas de protección a mujeres de Edomex

Si bien en el Estado de México han disminuido en el último año delitos como el robo con violencia, a negocio, transporte de carga y de vehículo, homicidio y secuestro; las violaciones, las extorsiones y la violencia de género han aumentado, por lo que la protección a la vida de las mujeres es la gran deuda a las mujeres mexiquenses, así lo destacaron los diputados locales durante la comparecencia del final General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez.

Durante el evento protocolario, diputados de distintas bancadas parlamentarias mantuvieron en su curul cruces rosas en memoria de las 101 víctimas de feminicidio que se han reportado tan sólo este año, y se destacó que no son números, sino 101 familias destrozadas, hijas que no han de volver, madres que no volverán a abrazar a sus hijos.

Al respecto, el fiscal general señaló que la violencia de género en el estado es estructural y multifactorial y no sólo se debe atender desde la procuración de justicia, lo que implica la participación de una serie de instancias como la Secretaría de la Mujer, la Comisión de Búsqueda de personas, el poder judicial y los municipios.

Alejandro Gómez Sánchez (Foto: Especial)

"Particularmente en la violencia de género, las medidas de confinamiento originadas por la pandemia, favorecieron el incremento de la violencia en los hogares, en la Fiscalía hemos afrontado este reto con compromiso y fortaleza, mediante la puesta en marcha de los mecanismos alternos de captación de denuncia. En el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre, del 2021, nuestras 14 agencias especializadas, unidades de investigación y centros de justicia para las mujeres atendieron más de 124 mil personas, se iniciaron más de 34 mil carpetas de investigación".

Explicó a los legisladores que se emitieron más de 78 mil medidas de protección a favor de las víctimas y ofendidas, el doble de medidas protectoras respecto al año anterior, además de que se otorgaron desde marzo de 284 medidas judiciales de protección en las que destaca la expulsión de los agresores de los hogares; además de que la fiscalía ha aumentado sus capacidades y por ende, sus resultados.

Sumó que se lograron mil 278 puestas a disposición, mil 262 vinculaciones a proceso, 750 condenas, 69 carpetas judicializadas ya por el delito de feminicidio, 49 condenas por este delito -lo que se traduce en un incremento del 71%- y se redujeron en 21 por ciento los homicidios dolosos de mujeres.

(Foto: Especial)

Se han creado, añadió, nuevos dictámenes periciales que ya están usando en los procedimientos judiciales como el síndrome de maltrato y pornografía infantil que cada vez hay más casos en la entidad, estrangulamiento y quemaduras con ácido como violencia de género. En ese sentido, hizo hincapié en que la entidad fue la primera en conseguir una sentencia condenatoria por el delito de trata a nivel nacional.

En cuanto al crimen organizado, reconoció que si bien no están facultados para procesar a alguien por este delito, se ha logrado detener a 179 presuntos integrantes de distintos cárteles además de que se ha hecho un frente coordinado con instancias federales en contra de la Familia Michoacana.

aemz