Por Tren México-Toluca, exigimos indemnización por nuestras tierras

Con mantas en mano, pobladores de Tepexoyuca, en el municipio de Ocoyoacac, salieron al kilómetro 37.5 de la carretera México-Toluca, para exigir al gobierno federal, les indemnice sus tierras por donde pasa el tren interurbano Toluca-México, pues si bien los terrenos ya se pagaron con 900 millones de pesos, la indemnización se hizo a sus vecinos de San Jerónimo Acazulco, quienes no tienen documentos que los acrediten como propietarios.

En el paraje El Portezuelo, el señor Evodio Rivera Gómez, indicó que quienes hacen el reclamo, piden al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, voltee a verlos para que la federación les salde sus propiedades.

“En aquel entonces pagaron 900 millones de pesos por la afectación que nos hacen en nuestro monte, en nuestros mantos acuíferos, en la flora y fauna, en la tierra, y no han pagado un solo peso a la comunidad dueña, porque demostramos y estamos con los documentos que la comunidad de Tepexoyuca es dueña de toda esta zona y le pagaron a otras comunidades que nada tienen que ver”, reclamó el señor Rivera Gómez.

En tanto, Gustavo Olivares Náteras, Director Jurídico de Amparo y de Asuntos Indígenas de la Central Campesina Cardenista en el Estado de México, dijo que por el momento los pobladores de Tepexoyuca, no prevén detener las obras del tren interurbano a pesar de que cuentan con un amparo, pues el jueves de la siguiente semana irán, aunque sea a pie, a la Secretaria de Gobernación para entrevistarse con autoridades federales a las que pedirán se les indemnice.

“La comunidad indígena no está en contra del progreso, quiere que se realice el tren interurbano en beneficio de todos los mexiquenses, pero no vamos por el dinero, no es tanto, es tanto de que al pueblo indígena de Tepexoyuca se le ha marginado, viven en la pobreza, no tienen hospitales, no tienen escuelas y no pueden vivir así de lo que utiliza el gobierno que son sus tierras, tierras para hacer la carretera, tierras para hacer el tren, tierras para el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), tierras para muchas cosas”, subrayó.

Desde el año pasado este reclamo de los comuneros de Tepexoyuca se ha visto en la ciudad de Toluca en al menos tres ocasiones.

Finalmente, la protesta de este jueves derivó en el cierre de carriles de la carretera Toluca-México, en su tramo 37.5, lo que ocasionó un severo caos vial.

