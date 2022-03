Por temor a represalias, víctima de asalto en la México-Puebla abandona el hospital

NEZAHUALCÓYOTL.- El segundo pasajero que resultó lesionado durante un asalto a transporte público el pasado sábado sobre la autopista México-Puebla, abandonó por temor el hospital donde era atendido.

De acuerdo con sus familiares, el hombre de 38 años resultó con heridas en la lengua, mandíbula y parte del paladar tras recibir un impacto de arma de fuego cuando regresaba de trabajar.

Junto a varios usuarios ese día fue víctima de un asalto por parte de tres sujetos a la altura del municipio de La Paz, quienes además de herirlo asesinaron a Gabriel de 18 años que los enfrentó y quién soñaba con ser ingeniero y era aficionado al fútbol.

De manera anónima, aseguraron que debido a sus lesiones su familiar tuvo que recibir atención médica en el Hospital General de La Perla del Instituto de Salud del Estado de México, el cual abandonó dos días después porque un grupo de motociclistas lo acechaban.

? IMÁGENES SENSIBLES ?

? #VIDEO | Tres asaltantes habrían amagado a los usuarios de una combi, a quienes despojaron de sus pertenencias. Uno de ellos saltó de la combi en movimiento y murió. https://t.co/yeAKOTC13Y

vía @azucenau pic.twitter.com/NcCvSGhi0H — La Silla Rota (@lasillarota) March 23, 2022

"Es algo muy fuerte porque tenemos miedo. Salió del hospital porque nos dijeron que varios motociclistas vinieron preguntando sobre el lesionado y mejor decidimos por protección sacarlo del hospital", confirmó un familiar.

Sus familiares decidieron mantener la identidad de la víctima como reservada ante el temor a recibir represalias por parte de los grupos delictivos dedicados al robo a usuarios de transporte público que operan sobre la autopista México-Puebla.

"La inseguridad está muy fuerte ahí sobre la autopista, No hay ninguna patrulla, ningún operativo. A nosotros nunca nos había pasado algo similar, pero si sabemos que siempre hay robos sobre todo en ese tramo llegando a Santa Marta", agregaron.

Por el momento, el hombre de 38 años no puede hablar por las secuelas que aún registra en la mandíbula por lo que requiere de atención médica especializada, la cuál será recibida en un hospital del estado de Puebla.

"No nos han llamado nadie. Ni siquiera el MP. Las autoridades parece que no hacen nada, por eso la verdad nosotros queremos mantenernos con cierta distancia porque no encontramos una protección ni si quiera en el hospital", agregaron.

Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación por el delito de robo con agravante de causar la muerte en contra de los responsables, uno de ellos muerto, el segundo hospitalizado y el tercero prófugo.





(SAB)