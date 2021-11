Por segunda ocasión aplazan audiencia por feminicidio de Diana Florencio

NEZAHUALCÓYOTL.– Por segunda ocasión, un juez decidió aplazar la audiencia de seguimiento que se llevaría a cabo este martes por el feminicidio de Diana Florencio, ocurrido en 2017 en el municipio de Chimalhuacán.

Aunque el pasado 9 de noviembre la familia esperaba que el impartidor de justicia estableciera una condena en contra del único detenido por el caso, la diligencia tuvo que ser aplazada porque no se presentó su abogado.

Vestida con una playera blanca donde plasmó el rostro de su hija, Lidia Florencio, madre de Diana, acudió a los Juzgados de control, de juicio oral y ejecución Neza-Bordo, localizados en el municipio de Nezahualcóyotl.

Llegó en compañía de colectivos feministas, madres de victimas de feminicidio en el Estado de México y algunos familiares, para dar continuidad en el proceso, que al final fue aplazado por segunda vez por un juez.

"Hoy nos citaron aquí para una audiencia de seguimiento por el feminicidio de Diana desgraciadamente de vuelta fue aplazada porque el sujeto que está detenido pues alegado que no tuvo una buena defensa", declaró Lidia.

SALIÓ A HABLAR POR TELÉFONO, PERO NO VOLVIÓ

Desde hace más de cuatro años, la señora Lidia Florencio busca hacer justicia para su hija Diana, quien fue abusada sexualmente al salir de su casa para hacer una llamada telefónica, pero nunca volvió.

Las indagatorias realizadas hasta el momento señalan que al menos dos sujetos a bordo de un mototaxi la habrían ultrajado para después asesinarla y abandonar su cuerpo a unos metros del Centro de Justicia del municipio de Chimalhuacán.

De acuerdo con la defensa de la víctima, a cuatro años solo hay un imputado por el caso, quien solicitó recientemente al juzgador cambiar a su defensor privado por uno oficio por considerar que no tuvo una buena defensa.

"Primero (el nuevo abogado) tiene que ponerse al corriente para defender al imputado hasta que no tenga pues conocimientos de todas las audiencias que se han llevado a cabo y dará seguimiento al proceso en el que estaba", agregó Lidia.

Incluso, el detenido pidió que se reconsiderara una prueba para demostrar su inocencia, la cual ya había sido desechada por el juez durante una audiencia previa.

"Es una prueba donde según dice que en el tiempo en que asesinaron a Diana, él trabajaba en una cosa que no era de mototaxista, pero nosotros sabemos que eso no podría ser posible porque cuando asesinaron a Diana no era horario laboral".

"Nos sentimos impotentes nos sentimos que nos siguen vulnerando los derechos de Dianita. nunca son tomados en cuenta los derechos", agregó.

LOS PROCESOS SON LARGOS, CANSADOS Y COSTOSOS PARA LAS VÍCTIMAS

Lidia Florencio lamentó que el proceso continúe a la deriva sin lograr que el imputado pague por el presunto crimen que cometió, "goza de todos los derechos que hay para seguir aplazando este proceso"

"Me da mucho coraje, mucha impotencia de que el caso de Diana quede en la impunidad porque hemos trabajado que hemos estado aquí al pie de lucha siempre expresando nuestro sentir siempre diciéndole al poder judicial que haga su trabajo que no le tiemble la mano para dar una sentencia condenatoria al sujeto que está detenido", agregó.

Junto a ella estuvieron un grupo de feministas, quienes colocaron una ofrenda para pedir por el eterno descanso de Diana, y pedir a las autoridades de procuración de justicia del Estado de México una condena ejemplar.

"Es difícil encontrar la justicia, es lo que siempre hemos expresando, porque de cada 100 feminicidios, 98 por ciento de esos quedan en total impunidad, entonces estamos hablando de algo demasiado grande que sucede es en todo el país, no nada más en el Estado de México"

"Hemos insistido a la fiscalía para que haga una investigación para dar con el responsable, todavía estando en estos lugares, todavía no sigan dando largas, los procesos son cansados, son costosos y pues los derechos de nuestras hijas siguen sin ser tomados en cuenta", agregó.

Tras una breve audiencia, el juez determinó como fecha de reanudación del caso el próximo 11 de diciembre, periodo donde la familia de Diana espera escuchar la condena del presunto responsable y avances para identificar al segundo agresor aún en libertad.