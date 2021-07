Por rechazo, Meme dejó su casa a los 16; es un hombre trans

TOLUCA.-Cuando se habla de personas Trans, la imagen colectiva radica en las mujeres sin embargo, hay hombres Trans, muchos pasan invisibilizados y sufren en silencio las consecuencias de ello. Reparar las heridas les toma años, si es que algún día lo hacen, por ello para la comunidad LGBTTTIQ+, el que se haya aprobado la Ley de Identidad de Género en el Estado de México tras 17 años de lucha, es un aliciente para seguir en la carrera por sobrevivir a los daños.

Sentado sobre la bandera Trans, que tiene rosa, blanco y azul, Meme Nava relata para La Silla Rota su historia. Dejó la secundaria y tuvo que irse de casa, su padres, criados como católicos, no aceptaban el hecho de que nació con órganos femeninos pero se sintiera hombre y le gustaran las mujeres.

Meme, hombre Trans que hoy es director de la unidad de diversidad de Valle de Chalco / Fotografía: Fernanda García

"A los 11 años empecé a sentir que no era normal, al menos no como lo marcaba la sociedad. Me gustaban las niñas y no sabía cómo tomarlo, tampoco podía decirlo porque mis padres son muy radicales, son muy católicos y no los quería lastimar... Tuve que vivir en la calle desde los 16, no me aceptaron, tiene un año que me volví a acercar a mis padres, les dije que nunca me van a volver como mujer y no sé si por la pandemia, pero cambiaron su forma de pensar y hoy siento que me aman".

Hace 10 años se mudó a Valle de Chalco y comenzó a descubrir su verdadera vida. Abiertamente se reconoce como un hombre Trans, está casado y tiene cinco hijos, dos de ellas biológicas. Su activismo y compromiso lograron que se creara en Valle de Chalco la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual.

"Soy el director, el presidente municipal nos ha escuchado y nos ha tomado en cuenta y sé que él hizo esta dirección como una voluntad política, solo tres municipios la tienen. Las poblaciones LGBTTTIQ+ tienen muchas necesidades, de orientación, de ayuda, de ser escuchados"

Para Meme, lo más importante es poder ayudar a su comunidad, conoce las estadísticas, la comunidad Trans sólo tiene una esperanza de vida de hasta 40 años, el suicidio y los crímenes de odio, como los transfeminicidios, no les permiten más.

"Nuestra lucha, de todos los hombres y mujeres Trans no es para nosotros, nosotros ya estamos de salida, nuestra lucha es para las nuevas generaciones, para los que están en la primaria, para los que van naciendo, para que su viuda no sea tan señalada como fue la de nosotros, hoy me siento con todas las ganas de luchar, de seguir, pero no todos, desgraciadamente hay quienes atentan contra su vida, se suicidan por los señalamientos, por la discriminación, por los mensajes de odio de los conservadores que nacen desde las iglesias pero Dios es amor y nos ama a todos, no sigan mandando mensajes de odio porque nos están matando".

Celebran aprobación de la Ley de Identidad de Género/ Fotografía: Fernanda García

LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO

Este 20 de julio, la Ley de identidad de género fue aprobada por la LX Legislatura mexiquense con 60 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones, por lo que, una vez que entre en vigor, se permitirá que las personas que cambiaron de género soliciten de forma rápida su acta de nacimiento corregida, es decir, en la que se exponga su identidad, en el Registro Civil.

Más de 60 integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ se congregaron alrededor de la Cámara de Diputados local, los vestidos, las banderas, el amor... Todo ello fue ingrediente para la jornada de espera. Por si fuera poco llevaron a cabo jornadas de detección de VIH así como de conscientización sobre el uso del condón. Alrededor de las 3:00 de la tarde, a través de una bocina escucharon la noticia que marcó el fin de 17 años de lucha legal, de olvido legislativo: La Ley de Identidad de Género es ya una realidad.

Comunidad LGBTTTIQ+ celebra aprobación de la Ley de Identidad de Género

AUNQUE ESTE LUNES FUE DE FIESTA, LA LUCHA NO TERMINA

La tipificación de los crímenes de odio y la reciente ley aprobada, son batallas, pero no la guerra, aseguraron los activistas, pues la deuda histórica es porque se les han negado los derechos que las personas heterosexuales tienen por default, como el matrimonio y la adopción, poder asegurar a sus parejas, poder tener una vida digna.

"Tienen la deuda que es el matrimonio igualitario para la comunidad LGBTTTIQ+ y pues también crear estas políticas públicas que ayuden y coadyuven para que la comunidad LGBT pueda tener una vida digna (...) Me siento una mujer resiliente, una sobreviviente que alza la voz por mí, alza la voz por mis hermanas y por las nuevas generaciones, lo seguiré siendo porque, como he dicho, la lucha aún no termina", comentó Tanya Vázquez, fundadora del colectivo Mujeres Trans Famosas de Toluca.

¿QUÉ DICE LA LEY?

La nueva ley estipula que que toda persona con capacidad legal, mayor de edad y no sujeta a un proceso judicial que afecte derechos de terceros podrá solicitar esta rectificación, y precisa que, para este trámite, las y los interesadas deberán presentarse ante el Registro Civil y manifestar su nombre completo, señalar los datos registrales asentados en el acta primigenia, proporcionar el nuevo nombre que solicita sin apellidos, señalar el género solicitado y señalar bajo protesta que lo hace de forma personal y voluntaria, además de firmar y conceder huella dactilar.

El dictamen, expuesto por la diputada proponente Liliana Gollas Trejo, también integró la iniciativa presentada por las legisladoras Araceli Casasola Salazar, Claudia González Cerón y el diputado Omar Ortega Álvarez, para adicionar el capítulo "Expedición de acta por rectificación para el reconocimiento de identidad de género" al Código Civil del Estado de México.

Con 60 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones aprueban Ley de Identidad de Género en Edomex / (Fotografía: Fernanda García)

Durante la deliberación, la legisladora proponente, Liliana Gollas expuso que, con esta aprobación, que debe considerarse histórica, se cubre una deuda con la comunidad LGBTTTIQ+ y la LX legislatura mostró que escucha a todas y todos y reconoce que todas y todos tienen derecho a ser diferentes.

Los festejos fueron emotivos, se abrazaron los y las compañeras de lucha, gritaron, bailaron, celebraron.

"Hoy tengo ganas de gritar, hoy tengo ganas de llorar... Hoy tengo ganas de ser yo. Yo tengo hijos, tengo familia que también son de la diversidad sexual y, desgraciadamente, tienen como familiar a los que se abstuvieron a los que votaron en contra de la Ley", gritó Meme, pero eso no empañó su felicidad. Podrá elegir un nuevo nombre, uno que quedé con su identidad, podrá decir que es hombre y dejar de ser Esmeralda, como lo fue toda su vida.

#Metrópoli | Integrantes de la comunidad trans, festejaron la aprobación de la Ley de Identidad de género en el Estado de México. #ep https://t.co/C0EpKAAIqn pic.twitter.com/OuQjZcqwdj — La Silla Rota (@lasillarota) July 20, 2021

Alrededor del 10 por ciento de la población mexiquense pertenece a la comunidad LGBTTTIQ+, según un estudio de Amnistía Internacional, lo que equivale a cerca de 1.7 millones de personas que continúan en la lucha por sus derechos civiles.









(SAB) / na