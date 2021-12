¿Por qué tan caro el Uber? CDMX buscará ajustar tarifas

De acuerdo a la jefa de gobierno, el incremento en los costos de tarifas no tiene que ver con el gobierno de la ciudad (Foto: Cuartoscuro)

La jefa de Gobierno informó que autoridades de la Ciudad de México revisarán la regulación de las aplicaciones de servicios de taxi como Uber, DiDi o Beat, como respuesta ante los incrementos en los costos de pasaje que se han dado recientemente.

Durante la conferencia de prensa en la instalación del Gabinete de Seguridad en la alcaldía Iztapalapa, Claudia Sheinbaum informó que el secretario de Movilidad será el encargado de analizar la situación.

"Le pedí al secretario de Movilidad que revisara la regulación en estos casos, hasta este momento no haya ninguna regulación más que un aprovechamiento que se cobra desde hace años que se va a fideicomiso y entra directamente para la sustitución de vehículos", comentó Sheinbaum.

¿POR QUÉ SUBIERON LAS TARIFAS?

De acuerdo a la jefa de gobierno, el incremento en los costos de tarifas no tiene que ver con el gobierno de la ciudad.

"Tiene que ver con un asunto de Mercado y de las propias aplicaciones no tiene que ver nada que tenga que ver con el gobierno de la ciudad y mucho menos y no nos parece correcto que le ven no es un asunto de que aumenta la demanda y entonces aumentan los precios porque afecta directamente al bolsillo de la ciudadanía", puntualizó la mandataria.

"Por otro lado estamos fortaleciendo la aplicación de Mi Taxi, qué característica tiene que ser para que sea competitiva Mi Taxi, qué más números de taxistas se incorporen".

MI TAXI, LA APP DE LA CDMX

Para evitar los aumentos, el Gobierno de la CDMX recomienda el servicio ´Mi Taxi´, que puede solicitarse mediante la app CDMX.

A través de este servicio podrás solicitar viajes, consultar el nombre del conductor, compartir el viaje y un botón de pánico en caso de ser necesario.

Además, a partir de la aplicación CDMX puedes:

Consultar tu licencia de conducir

Solicitar ayuda en caso de emergencia

Acceder al WiFi para Todos

