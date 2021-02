¿Por qué protestan nuevamente víctimas del News Divine?

Familiares de las víctimas del operativo policíaco que acabó con la vida de 12 personas en el News Divine, acudieron este lunes 15 de octubre a instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para pedir acción penal contra el ahora alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil, quien era el jefe delegacional de la demarcación el 20 de junio de 2008, cuando ocurrió la tragedia.



Según algunos medios de comunicación, este lunes se vencía el plazo para que la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos determine si se ejerce penal contra Chiguil y quien fuera el Director de Gobierno de entonces, Rafael Bustamante Martínez, por presuntamente cometer delitos graves a violaciones de derechos humanos, homicidio y lesiones, así como por el uso ilegal de atribuciones y facultades, a causa del operativo.

De acuerdo con Carmen Rivas, madre de Leonardo Amador Rivas, una de las víctimas del operativo, quienes acudieron a protestar son familiares de Erika Rocha Mauri, quien tenía 13 años y también falleció ese día, y de Jennifer Jiménez Martínez, quien sobrevivió pero quedó desde entonces con secuelas físicas por los golpes que recibió.

“Los padres de Jennifer y de Erika están muy enojados porque Chiguil volvió a quedar en la demarcación, ellos son los que están luchando porque quieren que lo quiten, es el motivo de la movilización de estas demandas”, dijo a La Silla Rota.

Aunque no la invitaron, y no hubiera podido asistir porque desde hace unos días padece de problemas de la presión arterial, sabe que los familiares de Erika y Jennifer acusan a Chiguil por la muerte y daños de ambas, ya que hay un dictamen que dice que sufrieron golpes de objetos contundentes, como pudo ser un tolete, y no solo murieron o quedaron con secuelas por el operativo y el intento de huir de los jóvenes, que ocasionó que el resto de las víctimas murieran por asfixia.

Rivas comparte que desde hace cinco años los familiares de Erika y Jennifer han protestado y pedido justicia por separado del resto de los familiares de las víctimas, cuando mientras el grupo mayoritario acudía a una cita con el entonces jefe de gobierno de la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, los demás hacían una protesta, también frente a la procuraduría capitalina.

Tanto Rivas como otros padres de víctimas también protestaron desde la campaña electoral contra la candidatura a la alcaldía de Chiguil por Morena. Rivas afirma que en plena campaña una mujer se le acercó a nombre de Chiguil y le hizo una oferta para que a cambio de dejar las protestas, recibiera hasta 500 mil pesos.

La madre de Leonardo Amador le mandó a decir que la vida de su hijo no tenía precio. Aún con coraje, responsabiliza a Chiguil de la muerte de las 12 víctimas, pues dice que si el entonces jefe delegacional hubiera clausurado la discoteca, en lugar de mantenerla abierta pese a las irregularidades con que operaba, no hubiera pasado nada.

También recordó que el 1 de julio, cuando supo que Chiguil había ganado la alcaldía, tuvo coraje contra él, pero también con los que formaron parte del operativo, como el ex coordinador de la Unipol, Guillermo Zayas –que está prófugo- o quien era en ese momento el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Joel Ortega.

“Da impotencia, todo el mundo vio el operativo, cómo nos los acorralaron y golpearon y aun no hay responsables presos”.

Rivas dice que buscarán al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para expresarle su inconformidad por el retorno de Chiguil al frente de la Gustavo A. Madero.

En junio pasado, cuando Chiguil era candidato, el entonces candidato de Morena a la alcaldía de Morena aseguró a La Silla Rota que él ya había sido juzgado y exonerado opr el caso, que le costó su renuncia a su puesto de jefe delegacional en 2008.