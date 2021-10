"¿Por qué nadie se apiada?" piden ayuda tras vivir entre agua de caño por 1 mes

CHOLULA.-El olor penetra y tardará meses en irse. El agua ha rebasado los 50 centímetros en algunas calles de San Pedro Cholula, una comunidad del municipio mexiquense que lleva un mes lidiando con aguas residuales que llegan desde las ciénagas del Río Lerma. En los rostros de los vecinos, la desesperación es tangible.

Aunque el ayuntamiento habilitó tres refugios, estos se mantienen intactos. La gente se rehúsa a dejar lo poco que les queda.

No sólo es vivir con agua de caño mojando cada centímetro, han dejado de trabajar, de ir a la escuela.

"A este desastre lo ignoran, creen que con costales van a componer esto, no hay manera. Eso no sirve. Lo que queremos es que se haga el cárcamo de bombeo, ya no hay otra opción. Ya no tenemos más alternativas. Llevamos una semana así, una semana, ¿por qué nadie se apiada?".

Para los vecinos de esta localidad, lo que ha llegado de apoyo es insuficiente. Han perdido hasta la ropa y cada tormenta que cae en la región es el presagio de que la emergencia no se va a superar pronto.

"Esto es cada año, la verdad es que así hemos vivido desde 20 años, antes éstas eran zonas de cultivo, de eso ya nada queda porque acá desemboca el drenaje de la cabecera municipal (de Ocoyoacac), por eso a nadie le importa. Ahora la alcaldesa (Anallely Olivares) dice que sí le importa, que nos pusieron ha tres refugios... no vamos a dejar nuestras cosas aquí, lo poquito que nos queda no vamos a dejarlo para que se lo roben".

El Grupo Tláloc de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) llegó el 1 de octubre, desde entonces el equipo especializado de bombeo no ha parado de trabajar. Para los vecinos, la diferencia no se palpa, tan pronto comienza a bajar el nivel del agua, llueve y todo empeora.





Refugio temporal

Este miércoles se dio a conocer que ya son cuatro las unidades especializadas de bombeo en la localidad de San Pedro Cholula, las cuales ha instalado en puntos estratégicos como el Paraje El Llanito, en la Planta de bombeo Cholula y en el bajo puente de la calzada Tultepec.

También se continúa con las acciones de rebombeo al cárcamo, que inició a principios de septiembre. A la fecha, el Grupo Tláloc ha entregado mil 500 costales a Protección Civil de Ocoyoacac para contener el escurrimiento de la laguna "La Ciénega" y el ayuntamiento tiene ya disponibles 10 mil.

"Lo único que queremos es retomar nuestras vidas, no es mucho pedir, vivir dignamente, por eso queremos la obra en la que CONAGUA y CAEM tienen que intervenir".

En esta localidad los días pasan y comienzan ya a vivir los estragos no solo de lo que perdieron, sino lo que puede traer pues las enfermedades gastrointestinales son una consecuencia que también llega cada temporada de lluvias.









(SAB)