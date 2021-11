"¿Por qué les toco morir así?" familiar de víctimas en la México-Puebla

NEZAHUALCÓYOTL. - Adrián Cuellar se enteró del fallecimiento de su madre, su tía y su compadre a través de las noticias este fin de semana.

"Me enteré por medio de las noticias porque no me contestaba mi mamá. Le estaba mandando mensajes y no me contestaba, entonces ya de ahí empecé a ver que hubo un accidente en la México-Puebla y todo coincidido", relata Adrián.

La mañana del sábado, Guadalupe, Ana María y Juan Moisés, de 67, 66 y 76 años respectivamente, viajaban juntos rumbo a Atlixco, Puebla, para pasar unos días de descanso.

LLEGÓ DEL ESTADOS UNIDOS PARA CONOCER PUEBLA

Lo hacían porque Ana María había llegado hace apenas dos meses de Estados Unidos para pasar el fin de año con su hermana Guadalupe y el resto de su familia.

Ana María había organizado el viaje este fin de semana para tener unos días libres luego de varias semanas aislada ante el temor de contagiarse de la covid-19.

Compró su boleto y llegó a México justo en septiembre, el mes patrio. Quería aprovechar los festejos y compartir tiempo con su hermana, a quien tenía años de no ver por la falta de tiempo y recientemente por las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia.

Familiares de las víctimas fallecidas en la México-Puebla

"Mi tía venía de Estados Unidos, quería conocer Atlixco, pero nunca lo conoció", lamenta Adrián, quien acudió al Centro de Justicia del municipio de Ixtapaluca para iniciar los trámites legales para reclamar los cuerpos.

"Ellos iban cada ocho días o dos semanas a Atlixco porque mi compadre era de allá, entonces cada ocho días iban y nunca había pasado esto", explica.

Guadalupe y Juan Moisés eran reconocidos en Atlixco por entregar ropa y zapatos a los pequeños de escasos recursos.

"Mi mamá y mi compadre les llevaban ropita, zapatos o sea, eran buenas gentes. Le digo a mi esposa ´¿por qué les toco morir así, de esa forma tan fea?´, no lo entiendo".

ERAN DE NEZAHUALCÓYOTL

Los tres salieron de la colonia Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl este sábado alrededor de mediodía y tomaron la autopista México-Puebla.

Viajaban en un automóvil compacto, pero al llegar a la altura de la caseta de San Marcos Huixtoco, en los límites con el municipio de Chalco, un tractocamión los embistió. Ninguno sobrevivió al accidente.

"Ellos venían de aquí de Ciudad Nezahualcóyotl, iban a la tierra de mi compadre de fin de semana, y pues desgraciadamente pasó esto", recuerda Adrián.

AUDIOS DE VOZ, SU ÚLTIMO RECUERDO

Previó al accidente, Adrián logró hablar con su madre, pero lo hizo a través de mensajes de voz. Intercambiaron algunas palabras y luego le avisaron que habían salido de casa rumbo a Puebla.

"Iban a dar la vuelta, iban de paseo a la casa de mi compadre, pero ya no salían los mensajes y mandaba a buzón, entonces fue cuando se desató todo eso y nos dimos cuenta del accidente".

Lo que sucedió después inundó los noticieros; un camión de carga aparentemente se había quedado sin frenos al bajar de una pendiente en dirección a la Ciudad de México y había embestido a más de seis vehículos que se encontraban esperando pagar el peaje, entre ellos, en el que viajaban Guadalupe, Ana María y Juan Moisés.

El accidente dejó 19 personas sin vida y 3 más lesionadas.

"Las autoridades nos avisaron que van a hacer pruebas de ADN para reconocer los cuerpos ya que quedaron totalmente calcinados".

"A todos quiero decirles que tengan precaución porque uno nunca sabe si va a regresar a su casa o no. Yo la verdad, ayer mi familia la vi bien antes de que salieran y ya no regresaron y pues a las autoridades les pido que pongan más vigilancia en las carreteras, en las casetas", agrega.

CASETA DE SAN MARCOS, FOCO ROJO POR ACCIDENTES

La caseta de peaje San Marcos Huixtoco se ubica a la altura del kilómetro 33 sobre la autopista México-Puebla, en las inmediaciones de los municipios mexiquenses de Chalco e Ixtapaluca.

Diariamente miles de vehículos particulares y de carga la utilizan en su paso rumbo al oriente de la Ciudad de México y su camino al estado de Puebla; sin embargo, en semanas recientes se ha convertido en uno de los puntos rojos.

En menos de tres meses la caseta de cobro de San Marcos Huixtoco ha registrado otros dos accidentes similares.

El primero ocurrió a principios de septiembre cuando un camión cargado de azúcar se quedó sin frenos y se impactó contra una garita de peaje dejando a dos personas muertas.

Para inicios de octubre otro camión de carga también presentó una presunta falla en los frenos y terminó impactado contra una de las cabinas de cobro, percance que dejó tres lesionados.

"Ya van varios accidentes en esa caseta y en ese tramo con varios muertos y a pesar de eso no ponen cartas en el asunto, no hace nada por checar algo", lamenta Adrián.





