¿Por qué las mujeres no denuncian el acoso en el Metro?

El acoso sexual en el Metro es un grave problema del que todas las mujeres capitalinas han sido víctimas. Sin embargo durante 2017, el 64% de las víctimas desistió de levantar una denuncia, así lo reveló un informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Pero, ¿por qué no denunciar? La Silla Rota consultó a algunas mujeres:

Andrea, de 24 años, cuenta que afortunadamente nunca ha sido víctima de acoso, pero si lo hicieran posiblemente no denunciaría y decidiría golpear a su acosador: "No lo haría por que lamentablemente luego son las mismas autoridades las que lo hacen o se hacen como que no ven".

Por otra parte, Brenda cuenta que nunca ha denunciado porque piensa que las autoridades no le creerían.

Alejandra dijo a La Silla Rota que sí denunciaría, pero luego confesó que su respuesta es por compromiso pues en realidad no lo haría:

Siento que pierdes el tiempo y siempre encuentran una manera de no hacerte caso", dice Alejandra.

Finalmente, María cuenta que se arrepiente de no haber denunciado: "hace unos años cuando usaba más constantemente el Metro me acosaban casi diario y de todas las formas pero el miedo y la vergüenza de tener que pasar horas en un Ministerio Público me hicieron desistir de bajar la palanca", cuenta.

La hora en que más acosan

El mismo estudio refleja que el acoso se presenta en mayor medida los martes y en un horario de las 17:00 a las 20:59 horas.









En cuanto al tipo de acoso, la clasificación que sobresale es la de tocamientos, y en todas las categorías destaca también el desistir de la denuncia.

La cifra negra

En el reporte del Belisario Domínguez, se destaca que una especialista las cifras no coinciden con la realidad, lo cual es conocido como cifra negra.

La especialista en el tema, Karla Michel Salas, estima que en realidad hay entre 300 y 350 agresiones sexuales contra las mujeres en el metro todos los días.

En total podría decirse que serían más de 126 mil reportes reales de acoso sexual en el Metro al año, pero el Instituto de las Mujeres capitalino sólo se registra alrededor de 300 acosos anualmente.

